AWO schlägt Alarm: Teure Pflege produziert in Sachsen immer mehr Sozialhilfeempfänger

Im Pflegeheim trainiert diese betagte Dame ihre Motorik. Immer weniger Senioren in Sachsen können die Zuzahlungen zu ihrer Pflege aufbringen.

"Das unkalkulierbare Risiko bei eintretender Pflegebedürftigkeit hat sich weiter verschärft", schlug der Spitzenverband am Sonntag anlässlich des Internationalen Tages der Pflege Alarm. Demnach leben in Sachsen rund 48.000 Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen.

Der durchschnittliche Eigenanteil an den Kosten im ersten Jahr des Aufenthaltes belief sich dem Verband der Ersatzkassen zufolge zum Jahresbeginn auf monatlich etwa 2380 Euro und war damit rund 200 Euro höher als im Vorjahr.



"Zwar liegen die Eigenanteile in der stationären Versorgung im Vergleich unter dem Bundesdurchschnitt von 2580 Euro, können aber mit einem durchschnittlichen Renteneinkommen nicht finanziert werden", sagte AWO-Pflegeexperte Klaus-Peter Buchmann.

Das liegt nach Angaben der Rentenversicherung bei Frauen in Sachsen im Schnitt bei 1320 Euro im Monat, Männer erhalten 1582 Euro. Buchmann: "Das heißt, die Pflegeversicherung 'produziert' derzeit Sozialhilfeempfänger en masse."