Sächsische Haushalte nach Internet-Panne wieder online, doch es gibt Kritik

Von Anke Brod

Brandis/Großpösna - Nachdem ein Bagger am Montag bei Tiefbauarbeiten in Brandis (Landkreis Leipzig) gleich vier Hauptkabel von "Deutsche Glasfaser" auf einmal durchtrennt hatte, scheint der Schaden nun größtenteils behoben. Allerdings wird Kritik am Krisenmanagement der Telefon-Gesellschaft laut, vor allem wohl wegen mangelnder Kommunikation im wahrsten Sinne des Wortes.