Badeseen in Chemnitz: Kennst du schon diese 5 schönen Seen in der Region?

Von Clara Danneberg

Chemnitz - Am besten ist es, wenn man warme Sommertage am Badesee verbringt. In Chemnitz und der Region gibt es viele schöne Badeseen, wo Du Dich ganz entspannt abkühlen und sonnen kannst. Weitere Tipps zu sächsischen Seen findest Du unter: Badeseen in Sachsen.

Mit TAG24 entdeckst Du Badeseen in Chemnitz und der Region. (Symbolbild) © 123RF/georgeeb22 Wem die Chemnitzer Freibäder nicht gefallen, der kann stattdessen Badeseen in der Region um Chemnitz besuchen. Paradiesische Teiche, Talsperren und Badeseen liegen meist nur eine kurze Autofahrt von Chemnitz entfernt. Ein paar der Badeseen in der Umgebung von Chemnitz sind sogar mit großen Rutschen, Kinderspielplätzen, Volleyballfeldern und Gastronomie ausgestattet. Einem perfekten Badetag steht dort also nichts im Weg. Badeseen Sachsen Wie steht's eigentlich um unsere Badeseen? TAG24 stellt Dir die schönsten Badeseen in Chemnitz und der Region vor.

Stausee Oberrabenstein

Eine der ersten Adressen, wenn es um Badeseen in und um Chemnitz herum geht, ist der schöne Stausee Oberrabenstein bzw. Stausee Rabenstein. Vor allem echte Naturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten.

Stausee Rabenstein - Steckbrief

Lage: nordwestlich von Chemnitz in Sachsen

Wasserfläche: 6,5 Hektar

Breite des Sees: 160 Meter

Länge des Sees: 530 Meter

Tiefe: 6 Meter

nordwestlich von Chemnitz in Sachsen6,5 Hektar160 Meter530 Meter6 Meter Freizeitangebote: Liegewiese



400 Meter langer Sandstrand



FKK-Bereich



Imbiss



Umkleiden



WC/Duschen

Spielplätze



94-Meter-Rutsche (längste Edelstahlrutsche Deutschlands)



Planschbecken mit Rutsche



verschiedene Angebote zur Freizeitgestaltung an Land und Wasser



Ferienhäuser zur Übernachtung



Grillplätze

Kletterwald Chemnitz-Rabenstein Weitere Merkmale: Der Stausee Rabenstein ist eine Talsperre im Nordwesten von Chemnitz und der größte Stausee der Stadt. Er ist umgeben vom Rabensteiner Wald und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Burg Rabenstein. Wenn das Wetter schön ist, beginnt die Badesaison Anfang Mai und läuft bis Ende September. Zusammen mit dem Golfbad GesundheitSPArk bildet der Stausee Rabenstein das Naherholungsgebiet Rabenstein.

Bei schönem Wetter ist der beliebte Stausee Rabenstein besonders gut besucht. © Ralph Kunz

Freizeitangebote am Stausee Rabenstein

Wer einen erlebnisreichen Sommertag genießen möchte, ist beim Stausee Rabenstein an der richtigen Adresse. Neben baden bzw. schwimmen kann man am Stausee Oberrabenstein auch rudern, Tretboot fahren, grillen und auf der riesigen Liegewiese oder am FKK-Strand entspannen. Außerdem gibt es Tischtennisplatten, Volleyballplätze, eine Minigolfanlage und den Kletterwald Chemnitz-Rabenstein. Ein Ausflug zum Stausee Rabenstein empfiehlt sich vor allem für Familien mit Kindern. Denn dort gibt es eine Riesenrutsche und einen abwechslungsreichen Spielplatz.

Hinweis: Das Baden am Stausee Rabenstein kostet Eintritt. Weitere Informationen findest Du auf der Website stausee-rabenstein.de.

Stausee Rabenstein: Adresse und Anfahrt

Adresse:

Stausee Rabenstein

Oberfrohnaer Straße 165

09117 Chemnitz Wie kommt man zum Stausee Oberrabenstein? Mit dem Bus: Regionalbuslinie 253 bis zur Haltestelle "Oberrabenstein"

Stadtbuslinie 32 bis zur Haltestelle "Am Ried" oder "Rabenstein-Center"

Stadtbuslinie 73 bis zur Haltestelle "Rabenstein" Mit dem Auto: über A4 bis Anschlussstelle 67 Limbach-Oberfrohna, auf der Oberfrohnaer Straße Richtung Chemnitz; der Stausee befindet sich auf der rechten Seite



vom Chemnitzer Stadtzentrum aus der Zwickauer Straße bis Chemnitz-Siegmar folgen und auf die Oberfrohnaer Straße abbiegen; nach 3,5 Kilometern befindet sich der Stausee auf der linken Seite

über A72 bis Kreuz Chemnitz, auf A4 Richtung Erfurt wechseln, bis Anschlussstelle 67 Limbach-Oberfrohna, auf der Oberfrohnaer Straße Richtung Chemnitz; der Stausee befindet sich auf der rechten Seite Parkplätze am Stausee Oberrabenstein:

Parkplatz Stausee Rabenstein, Oberfrohnaer Straße 165, 09117 Chemnitz (3,50 Euro für Besucher; 3 Euro für Badegäste mit Beleg an der Kasse)



Talsperre Kriebstein

Sei es für einen erholsamen Badetag oder einen entspannten Kurzurlaub, die Talsperre Kriebstein ist immer einen Ausflug wert.

Steckbrief der Talsperre Kriebstein

Lage: in Kriebstein im Kreis Mittelsachsen in Sachsen

Wasserfläche: 132 Hektar

Länge: 9 Kilometer

maximale Breite: 300 Meter

maximale Tiefe: 16 Meter

Nutzung: Stromerzeugung

Schifffahrt

Fischerei

Freizeiterholung Freizeitangebote:

Schifffahrt

Bootsverleih

Angelplätze

Badestellen

Kinderspielplätze

Rundwanderweg Kriebstein Talsperre

Seebühne Kriebstein

Gastronomie

Burg Kriebstein

Talsperrenfest Kriebstein Talsperre Kriebstein Übernachtung: Baumhaushotel Kriebelland

Campingplatz Kriebstein

Hotel Am Kriebsteinsee

Pension Raabenstein

Ferienanlage Seeblick

Jugendherberge Falkenhain Weitere Merkmale der Talsperre Kriebstein: In der Talenge oberhalb der Burg Kriebstein staut die Talsperre Kriebstein den Fluss Zschopau. Ursprünglich wurde die Kriebstein Talsperre als Hochwasserschutz gebaut, aber der Ausbaugrad ist trotz seiner Größe zu gering, um das ganze Wasser aufzufangen. Die Talsperre Kriebstein hat mit 1.738 Quadratkilometern das größte Einzugsgebiet in Sachsen.

Die Talsperre Kriebstein staut den Fluss Zschopau, ist aber als Hochwasserschutz nicht ausreichend. © dpa/Jan Woitas

Freizeitangebote an der Talsperre Kriebstein

Als ein beliebtes Naherholungsgebiet hat die Talsperre Kriebstein viel zu bieten. Man kann den Rundweg entlang wandern, eine Bootsfahrt machen oder baden gehen. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist ein Ausflug zur nahegelegenen Burg Kriebstein, die auch als Sachsens schönste Ritterburg bekannt ist. In der Burg gibt es ein Museum. Wer einen längeren Aufenthalt plant, kann auf dem Campingplatz in dem einzigartigen Baumhaushotel Kriebelland oder in einer der anderen Unterkünfte an der Talsperre Kriebstein übernachten. Seit dem Frühjahr 2007 begeistert die 250 Quadratkilometer große Seebühne an der Talsperre Kriebstein ihr Publikum auf 850 Plätzen mit einem abwechslungsreichen Theaterprogramm. Ein jährliches Highlight ist das traditionelle Talsperrenfest, welches meist Ende Juli stattfindet.

Das Baumhaushotel Kriebelland bietet einzigartige Übernachtungen an der Talsperre Kriebstein. © dpa/Sebastian Kahnert

Talsperre Kriebstein: Adresse und Anfahrt

Adresse:

An der Talsperre 1

09648 Kriebstein Wie kommt man zur Talsperre Kriebstein? Mit dem Bus: Zschopautaler 642 Mit Bus der Bahn: Bahnhof Waldheim

Haltepunkt Schweikershain Mit dem Auto: A4 Dresden bis Autobahnabfahrt Hainchen auf S32 in Richtung Rossau über Rossau, Ehrenberg und Kriebethal bis nach Kriebstein

A4 Chemnitz bis Autobahnabfahrt Chemnitz Ost in Richtung Mittweida über Mittweida und Lauenhain bis nach Kriebstein

A9/A14 Leipzig bis Autobahnabfahrt Döbeln Nord auf B169 in Richtung Waldheim über Waldheim bis nach Kriebstein

Parkplätze an der Talsperre Kriebstein: Parkplatz Talsperre Kriebstein, 09648 Kriebstein

Behindertenparkplatz, An der Talsperre 2, 09648 Kriebstein

Parkplatz, Kriebsteiner Straße 7, 09648 Kriebstein

Greifenbachstauweiher

Eingebettet in eine einzigartige Landschaft ist der Greifenbachstauweiher ein sehr schöner Badesee im Sächsischen Erzgebirge.

Greifenbachstauweiher - Steckbrief

Lage: 25 Kilometer südlich von Chemnitz, zwischen Geyer und Ehrenfriedersdorf im Sächsischen Erzgebirge

Größe des Sees: 23 Hektar

maximale Tiefe: 7 Meter

Freizeitangebote: Baden

zwei Sandstrände

Nichtschwimmerbereich

zwei Riesenwasserrutschen

Campingpark Greifensteine

Gastronomie

Spielplätze

Schmidt Adventure Floßbau und Kanu fahren

Minigolf

Öffentliche Toilette

Tretboote Weitere Merkmale: Der Greifenbachstauweiher wird auch Dammteich oder Geyerscher Teich genannt. Das beliebte Ausflugs- und Urlaubsziel ist eine der ältesten Talsperren Deutschlands sowie die älteste Talsperre in Sachsen. Ursprünglich wurde der Stausee für den Bergbau angelegt. Mittlerweile dient der Greifenbachstauweiher als Hochwasserschutz und Erholungszentrum. Außerdem wird er zur Brauchwasserversorgung genutzt. Der Greifenbachstauweiher staut das Rote Wasser an und liegt in der Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí, welche den UNESCO-Welterbetitel trägt.

Der Greifenbachstauweiher ist ein beliebtes Ausflugsziel für Badegäste und Wochenendurlauber. © Jan Woitas/ZB +++(c) ZB-FUNKREGIO OST

Freizeitaktivitäten am Geyerschen Teich

Gleich zwei schöne Sandstrände mit weitläufigen Liegewiesen und separatem FKK-Bereich bietet der Greifenbachstauweiher allen Badegästen. Der Stausee zeichnet sich durch seine sehr gute Wasserqualität und besonders saubere Luft aus. Der Greifenbachstauweiher ist ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie. Für Kinder gibt es einen Abenteuerspielplatz. Außerdem kann man Volleyball und Tischtennis spielen. Hunde sind auf den Liegewiesen zwar nicht erlaubt, aber im Campingpark willkommen. Wer gern zu Fuß unterwegs ist, kann in der Umgebung des Geyerschen Teichs ausgiebig wandern.

Hinweise: Das Baden am Greifenbachstauweiher ist gebührenpflichtig. Weitere Informationen findest Du unter greifenbachstauweiher.de.

Wer möchte, kann sich ein Tretboot ausleihen, um den Greifenbachstauweiher zu erkunden. © Jan Woitas/ZB +++(c) ZB-FUNKREGIO OST

Greifenbachstauweiher: Adresse und Anfahrt

Adresse:

Thumer Straße 65

09468 Geyer

Wie kommt man zum Greifenbachstauweiher? Mit dem Bus:

441 Schwarzenberg, Busbahnhof bis zur Haltestelle "Geyer, Gh Teichschänke"

412 Schlettau, Markt bis zur Haltestelle "Geyer, Gh Teichschänke" Mit dem Auto: über die B95/Annaberger Straße, Geyersche Straße und K7105 bis zur Ehrenfriedersdorfer Strandpromenade in Geyer



über die B174 weiter auf B180 über Gelenauer Straße und Herolder Straße bis zur Ehrenfriedersdorfer Strandpromenade in Ehrenfriedersdorf

Parken am Greifenbachstauweiher: Parkplatz Campingpark Greifensteine (Tageskarte für 5 Euro), Thumer Straße 65 in 09468 Geyer

Kurzzeitparkplatz (maximal eine Stunde für 2,50 Euro), Gh Teichschänke, 09468 Geyer Wer mit dem Fahrrad kommt, kann dieses auf dem kostenlosen Fahrradpark in der Thumer Straße 65 in 09468 Geyer abstellen.

Stausee Oberwald

Großen Bade-, Rutsch- und Freizeitspaß bietet der Stausee Oberwald großen und kleinen Badegästen. Er eignet sich also wunderbar für einen schönen Familienausflug.

Stausee Oberwald - Steckbrief

Lage: Sachsen nahe Callenberg, 26 Kilometer westlich von Chemnitz

Sachsen nahe Callenberg, 26 Kilometer westlich von Chemnitz Größe des Sees: 16 Hektar

16 Hektar maximale Tiefe: 14 Meter Freizeitangebote: 360 Meter langer Badestrand

FKK-Strand

Wassermatschplatz mit Sandstrand

Badeinsel

Bolz- und Beachvolleyballplatz

Wassertreterverleih

64 Meter lange Wasserrutsche

Kinderspielplatz

Sommerrodelbahn

Abenteuer-Minigolfanlage

Imbiss

Parkplatz

WC-Anlage

Ferienhäuser

Campingplatz

Grillplatz

Tauchbasis

Angelbereich am Westufer mit Anglerparkplatz

Winterschwimmen Weitere Merkmale Der Stausee Oberwald entstand aus einer Renaturierungsmaßnahme eines ehemaligen Nickeltagebaugebiets. Zu- und abfließt der Erlbach. Inzwischen bilden der Stausee und die umliegende Region ein beliebtes Erholungsgebiet. Ein besonderes Highlight am Stausee Oberwald ist die 370 Meter lange Sommerrodelbahn.

Am Stausee Oberwald kann man sich abkühlen und abwechslungsreiche Sommertage verbringen. © Ralph Kunz

Freizeitangebote am Stausee Oberwald

Abwechslungsreiche Sommertage kann man wunderbar am Stausee Oberwald verbringen. Man kann hier nicht nur baden, sondern auch Minigolf spielen, sich einen Wassertreter ausleihen oder die Sommerrodelbahn hinuntersausen. Der Stausee Oberwald hat auch für Kinder ein paar Highlights wie eine 64 Meter lange Rutsche, einen Spielplatz sowie eine Mal- und Bastelstation zu bieten. Wer einen längeren Aufenthalt am Stausee Oberwald plant, kann Zeltplätze und Bungalows nutzen. Zahlreiche Wanderwege in der Umgebung runden den Urlaub am idyllischen Stausee Oberwald ab.

Hinweis: Wer im Stausee Oberwald baden möchte, muss Eintritt bezahlen. Genaueres erfährst Du unter stausee-oberwald.de.

Stausee Oberwald: Adresse und Anfahrt

Adresse

Erholungsgebiet Stausee Oberwald

09337 Callenberg

Wie kommt man zum Stausee Oberwald? Mit dem Bus: Buslinie 120 Richtung Waldenburg, Markt bis zur Haltestelle "Reichenbach"

Linie 3 Richtung Hohenstein-Ernstthal bis zur Haltestelle "Hohenstein-Ernstthal/ Gewerbegebiet Am Viertel"

Mit dem Auto: über die A4/B180 bis zur Autobahnabfahrt Hohenstein-Ernstthal Parkplätze am Stausee Oberwald Parkplatz am Haupteingang, erreichbar über die Straße An der Katze

Parkplatz am Nebeneingang, erreichbar über die Reichenbacher Straße Das Parken am Stausee Oberwald ist gebührenpflichtig.

Waldbad Neuwürschnitz

Das Waldbad Neuwürschnitz ist ein grünes Idyll, wo Du einen schönen Badetag verbringen kannst - egal, ob mit der Familie oder mit Freunden.

Waldbad Neuwürschnitz - Steckbrief

Lage: Oelsnitz im Erzgebirge, nahe Neuwürschnitz; 25 Kilometer südwestlich von Chemnitz

Größe des Sees: 4 Hektar

Länge Strandbereich: 150 Meter Freizeitangebote: Spielplatz

Grillplatz

Kinderwasserspiel

drei Beachvolleyballplätze

Tischtennisplatten

Liegewiesen

Großfeld-Schach- und Dame-Spiel

Imbiss

Waldbadgaststätte

Waldbühne Weitere Merkmale: Das Waldbad Neuwürschnitz zeichnet sich durch seine idyllische Lage im Naherholungskomplex "Am Haderwald" aus. Ein Radrastplatz des internationalen Radfernweges Karlsroute befindet sich ebenfalls auf dem Gelände. Auch wenn das Gebiet bewirtschaftet wird, badet man hier auf eigene Gefahr.

Im Waldbad Neuwürschnitz gibt es einen Kinderspielplatz, Beachvolleyballfelder und vieles mehr. © Kristin Schmidt

Mögliche Freizeitaktivitäten im Waldbad Neuwürschnitz

Ein Besuch des Waldbades Neuwürschnitz ist für die ganze Familie lohnenswert. Denn zusätzlich zum Badesee gibt es dort einen Kinderspielplatz, Beachvolleyballfelder, Tischtennisplatten, Großfeldspiele und Liegewiesen. Für das leibliche Wohl sorgen ein Kiosk und die Waldbadgaststätte Neuwürschnitz. Direkt neben dem Waldbad Neuwürschnitz befindet sich die Waldbühne, wo saisonale Kinovorstellungen, Laientheateraufführungen und Open-Air-Konzerte stattfinden.

Waldbad Neuwürschnitz: Adresse und Anfahrt

Adresse:

Am Haderwald

09376 Oelsnitz/Erzgebirge Wie kommt man zum Waldbad Neuwürschnitz? Mit dem Auto: über A72 bis zur Ausfahrt 13-Stollberg-West, auf der Straße Zur Lutherbuche über Hartensteiner Straße und Haustraße auf Oelsnitzer Straße bis zum Waldbad Mit dem Bus:

Buslinie 260 bis zur Haltestelle "Neuwürschnitz, Waldstraße"

Buslinie 261 bis zur Haltestelle "Oelsnitz, Hermann-Bläsche-Straße"

Parkplatz Waldbad Neuwürschnitz: Parkplatz, 09376 Oelsnitz/Erzgebirge (gebührenpflichtig)

Achtung: Am Waldbad Neuwürschnitz darf man ausschließlich auf den dafür gekennzeichneten Flächen parken.