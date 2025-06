Badeseen in Dresden: Tipps für Familien, Hundehalter und Sportler

Badespaß mit Kind, Hund oder einfach allein: Die besten Badeseen in Dresden findest Du hier. Tipps, Freizeitangebote, Parken & mehr.| Jetzt lesen!

Von Clara Danneberg

An heißen Tagen kann man sich beim Baden in einem natürlichen See die nötige Abkühlung verschaffen. In Dresden gibt es schöne Badeseen, die erholsame Stunden versprechen. Weitere Tipps zu sächsischen Badestellen findest Du unter: Badeseen in Sachsen.

Von idyllischen Naturseen bis hin zu großen Stauseen ist in Dresden alles zu finden. © Thomas Türpe Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne über der Elbmetropole lacht, zieht es viele Dresdner raus ins Grüne an die städtischen Badeseen. Wer einen schönen Badesee für Kinder, eine ruhige Naturbucht, ein Gewässer zum Baden mit Hund oder einen FKK-Strand sucht, wird in Dresden fündig. Die Dresdner Badeseen sind teils ziemlich gut mit dem Fahrrad oder Öffis erreichbar, sodass man das Auto auch mal stehen lassen kann. Badeseen Sachsen Adieu, Ausflugsdampfer! Schiff verlässt Leipziger Neuseenland, weil es keinen Umsatz bringt Die schönsten Badeseen in Dresden stellt Dir TAG24 vor.

Stauseebad Cossebaude

Offiziell baden und sogar richtig weit hinausschwimmen kann man im Stauseebad Cossebaude an der westlichen Grenze von Dresden. Das Freibad liegt direkt am Stausee Cossebaude.

Stauseebad Cossebaude - Steckbrief

Lage: westliche Stadtgrenze von Dresden

Schwimmfläche: 45.000 Quadratmeter

Badesaison: Mitte Mai bis Anfang September

westliche Stadtgrenze von Dresden45.000 QuadratmeterMitte Mai bis Anfang September Weitere Merkmale: Das Stauseebad Cossebaude gehört zur Dresdner Bäder GmbH. Es ist ein offizielles Freibad, welches auch nur während der Badesaison zugänglich ist. Man muss Eintritt bezahlen, um baden zu können.

Das Stauseebad Cossebaude gehört zur Dresdner Bäder GmbH. Es ist ein offizielles Freibad, welches auch nur während der Badesaison zugänglich ist. Man muss Eintritt bezahlen, um baden zu können. Angebote: Rutsche

Kleinkinderbereich

Spielplatz

Barrierefreiheit

FKK-Bereich

Imbiss/Café

Tischtennisplatten

Sportaktivitäten

Schattenplätze

Röhrenrutsche

Erlebnisbecken

Liegewiese

Fahrradstellplätze

Autoparkplatz

Freizeitangebote im Stauseebad Cossebaude

Das weiträumige Stauseebad Cossebaude verfügt über einen 45.000 Quadratmeter großen Schwimmbereich, ein 485 Quadratmeter großes Nichtschwimmerbecken sowie ein 180 Quadratmeter großes Planschbecken für die kleinen Badegäste. Außerdem gibt es eine weitläufige Liegewiese sowie einen FKK-Bereich. Besondere Highlights sind die riesige Röhrenrutsche und der Spielplatz. Ganz kleine Gäste können sich im Planschbecken erfrischen. Wer gerne Sport macht, dem bietet das Stauseebad Cossebaude die Gelegenheit, sich beim Windsurfen und anderen Wassersportarten auszupowern.

Stauseebad Cossebaude | Adresse & Anfahrt

Adresse:

Meißner Straße 26

01156 Dresden Wie kommt man zum Stauseebad? Mit Bus und Bahn: Linie 68 bis zur Haltestelle "An den Winkelwiesen 2 (Stauseebad)" Mit dem Auto: über die B6 Parken am Badesee: Parkplatz und Ausweichparkplatz am Stauseebad Cossebaude

Naturbad Mockritz

Ein schöner und naturbelassener Badesee ist das Naturbad Mockritz. Es befindet sich am südlichen Stadtrand von Dresden und ist ein offizielles Freibad.

Naturbad Mockritz - Steckbrief

Lage: am südlichen Stadtrand von Dresden

Wasserfläche: 2700 Quadratmeter

Badesaison: Mitte Mai bis Anfang September Weitere Merkmale: Das Naturbad Mockritz gehört zur Dresdner Bäder GmbH. Es ist ein offizielles Freibad, welches auch nur während der Badesaison zugänglich ist. Man muss Eintritt bezahlen, um baden zu können. Der naturbelassene Badeteich wird aus den Tiefen des Börners gespeist. Angebote: Rutsche

Kleinkinderbereich

Spielplatz

Imbiss/Café

aufgestellte Fitnessgeräte

Volleyballfeld

Liegewiese

Schattenplätze

Kneippbecken

Fahrradstellplätze

Schließfächer

Freizeitangebote im Naturbad Mockritz

Im Naturbad Mockritz kann man nicht nur ausgelassen baden, sondern auch Beachvolleyball spielen oder die Fitnessgeräte nutzen. Für Kinder gibt es einen Spielplatz. In unmittelbarer Nähe zum Naturbad Mockritz befindet sich der Campingplatz Dresden-Mockritz. Der Familiencampingplatz für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte ist von März bis Januar geöffnet.

Naturbad Mockritz | Adresse & Anfahrt

Adresse:

Münzteichweg 22b

01217 Dresden Wie kommt man zum Naturbad? Mit Bus und Bahn: Linie 63 bis zur Haltestelle "Münzteichweg" Mit dem Auto: über die Teplitzer, Boderitzer oder Babisnauer Straße bis Münzteichweg Parken am Badesee: Parkmöglichkeiten in den umliegenden Seitenstraßen

Badestelle Weixdorf

Das einstige Waldbad in Dresden-Weixdorf wird mittlerweile als kostenfreie Badestelle betrieben, die man innerhalb der offiziellen Badesaison besuchen kann.

Steckbrief der Badestelle Weixdorf

Lage: am nördlichen Stadtrand von Dresden

Größe des Sees: 7,5 Hektar

Badesaison: Mitte Mai bis Anfang September

am nördlichen Stadtrand von Dresden7,5 HektarMitte Mai bis Anfang September Weitere Merkmale: Das einstige Waldbad Weixdorf entstand 1906 am Lausaer Großteich. Der künstliche Teich wurde bereits 1560 angestaut, um die am Seifzerbach liegenden Dörfer vor Hochwasser zu schützen. Zur Dresdner Bäder GmbH gehört das Waldbad seit 2013. Einige Teile des Areals stehen unter Denkmalschutz. Nur noch als "Badestelle Weixdorf" wird die Wasserfläche seit 2018 betrieben. Vor Ort gibt es keine Badeaufsicht, dafür ist der Eintritt frei. Die Badestelle Weixdorf ist nur während der Badesaison zugänglich. Gespeist wird das Bad vom Seifzerbach und zwei weiteren Kleingewässern. Angebote: Erlebnisspielplatz

original restaurierte Umkleidekabinen

Imbiss/Café

Beachvolleyball- und Fußballplatz

Liegewiese

Schattenplätze

Die Badestelle Weixdorf bietet Badespaß für die ganze Familie. © Dresdner Bäder GmbH

Freizeit an der Badestelle Weixdorf

Die Badestelle Weixdorf ist ideal für einen erholsamen Badetag mit der ganzen Familie. Für Kinder gibt es einen liebevoll gestalteten Erlebnisspielplatz. Auf dem gepflegten Gelände befinden sich restaurierte Umkleidekabinen und Bungalows aus vergangenen Zeiten sowie ein Musikpavillon. An der Badestelle steht die Veranstaltungsstätte Waldbadhaus Weixdorf, die man auch für Hochzeiten, Firmenfeiern und andere Events buchen kann. Hunde, Angeln, FKK-Baden, das Anlegen von offenen Feuerstellen und das Befahren mit Fahrzeugen aller Art (auch Fahrrad) sind an der Badestelle Weixdorf verboten. Wo Du in Dresden offiziell Feuer machen und ein BBQ veranstalten darfst, erfährst Du unter: Grillen in Dresden.

Badestelle Weixdorf | Adresse & Anfahrt

Adresse:

Zum Sportplatz 1a

01108 Dresden Wie kommt man zur Badestelle Weixdorf? Mit Bus und Bahn: Linie 7 bis Haltepunkt "Weixdorf Bad"

RB33 bis Haltepunkt "Weixdorf Bad" Mit dem Auto: über B170 und A13

über Königsbrücker Landstraße Parken am Badesee: Parkplatz Großteichdamm, Übergang "Rathenaustraße" in "Zum Sportplatz", 01108 Dresden

Wassersport in der Kiesgrube Leuben

Wer gerne Wassersport betreibt oder tauchen geht, ist an der Kiesgrube Leuben genau richtig. Die Kiesgrube Leuben ist kein offiziell zugelassener Badesee in Dresden! Es besteht Badeverbot.

Steckbrief der Kiesgrube Leuben

Lage: an der Pirnaer Landstraße in Dresden-Leuben

Fläche der Kiesgrube: 8 Hektar

Maximale Tiefe: 8 Meter Weitere Merkmale: Bei der Kiesgrube Leuben handelt es sich um einen ehemaligen Kiestagebau, der sich mit der Zeit in die zwei Seen Kiesgrube Leuben-Süd und Kiesgrube Leuben-Nord geteilt hat. An der Kiesgrube Leuben steht Dresdens einzige Wasserski- und Wakeboardanlage. Unweit des Kiessees Leuben mehrere Spielplätze zu finden. Angebote:

Tauchen

Angeln

Wasserski/Wakeboard

Dresdens einzige Wasserski- und Wakeboardanlage befindet sich an der Kiesgrube Leuben. (Symbolbild) © unsplash/Ethan Walsweer

Freizeitangebote an der Kiesgrube Leuben

Der Kiessee Leuben ist touristisch erschlossen. An der Kiesgrube Leuben-Süd gibt es eine Wasserski- und Wakeboardanlage, während man in Leuben-Nord angeln oder tauchen kann. Die Tauchbasis mit der künstlichen Unterwasserwelt ermöglicht ein besonderes Erlebnis. Das Baden ist in der Kiesgrube nicht erlaubt. Auch für die Kiesgrube Leuben-Nord gibt es keine offizielle Badeerlaubnis.

Kiesgrube Leuben | Adresse & Anfahrt

Adresse:

Pirnaer Landstraße 107

01257 Dresden Wie kommt man zum Badesee? Mit Bus und Bahn: Linie 44 oder Linie 46 zur Haltestelle "Friedhof Leuben"

Linie 2 zur Haltestelle "Rottwerndorfer Straße"

Linie 65 zur Haltestelle "Alt Leuben"

S1 und S2 zum Bahnhof Dresden-Dobritz Mit dem Auto: über die Bodenbacher Straße und Pirnaer Landstraße Parken am Badesee: Parkplatz, Rottwerndorfer Straße 3, 01257 Dresden

Badeverbot an Seen in Dresden

In Dresden gibt es weitere schöne Seen, an denen jedoch offizielles Badeverbot besteht. Die Verbote dienen nicht nur dem Naturschutz, sondern auch der eigenen Sicherheit. Ignoriert man das Verbot, begibt man sich aktiv in Lebensgefahr. Verboten ist das Baden in Dresden beispielsweise am Stausee Oberwartha und an der Kiesgrube zwischen Ottendorf-Okrilla und Laußnitz. Bei der Kiesgrube baut das Kieswerk Ottendorf-Okrilla Sand ab, wodurch z. B. gefährliche Erdrutsche entstehen. Wer in Dresden kostenlos baden möchte, sollte außerdem bedenken, dass diese Gewässer meist nicht beaufsichtigt werden.

Achtung! Die Wasserqualität wird bei inoffiziellen Badestellen häufig nicht überprüft. Ein Befall der Gewässer mit Würmern und anderen Parasiten ist daher durchaus möglich!