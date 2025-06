Berzdorfer See: Diese tollen Angebote erwarten Dich am Görlitzer Badesee

Plane einen Ausflug zum Berzdorfer See mit Aktivitäten, Rundweg, Bootsfahrten und mehr ➤ Dein Überblick zum Badesee bei Görlitz.

Von Clara Danneberg

Einer der schönsten Badeseen Sachsens befindet sich ganz im Osten von Deutschland, unweit von der Grenze zu Polen. Der Berzdorfer See bei Görlitz ist ein echter Geheimtipp für alle Wasserratten und Kurzurlauber. Weitere Tipps zu schönen Bademöglichkeiten gibt's unter: Badeseen in Sachsen.

Beim Baden im Berzdorfer See hat man einen schönen Blick auf die Landeskrone. © TAG24/CD Im Berzdorfer See bei Görlitz kann man eine große Runde mit Blick auf die Landeskrone schwimmen. Aus dem einstigen Braunkohletagebau ist ein idyllisches Naherholungsgebiet entstanden, das Familien, Sportler, Camper und Urlauber gleichermaßen begeistert. Zwar ist die touristische Entwicklung rund um den Berzdorfer See noch nicht ganz abgeschlossen, aber ein Aufenthalt am Badesee ist jetzt schon empfehlenswert. Er ist nicht nur für Badegäste interessant, sondern zieht auch Wassersportler, Wanderer, Radfahrer und viele mehr in seinen Bann. Badeseen Sachsen Badeseen in Chemnitz: Kennst du schon diese 5 schönen Seen in der Region? Badeseen Sachsen Hainer See erleben: Diese Angebote locken an den Badesee bei Leipzig TAG24 stellt Dir den Berzdorfer See und alle Freizeitangebote am Badesee in Sachsen vor.

Ein Paradies für Erholung und Aktivität

Der Berzdorfer See ist einer der größten Seen Sachsens. Er entstand aus dem Restloch des ehemaligen Braunkohletagebaus Berzdorf, das von 2002 bis Anfang 2013 geflutet wurde. An den einstigen Tagebau erinnern noch einige Orte um den See wie der Hochbunker auf der Tauchritzer Straße. Nachdem man das Flutungsziel des Berzdorfer Sees erreicht hatte, wurden das Ufer des Sees und die Region zur Freizeitnutzung gestaltet. Im Jahr 2010 wurden Badebereiche an der sogenannten Blauen Lagune auf der Südseite und an der Ostseite bei Hagenwerder offiziell zum Baden freigegeben. Am Nordoststrand darf erst seit Ende 2018 gebadet werden. Barrierefreiheit Der Berzdorfer See bietet an einigen Stellen Barrierefreiheit. So gibt es Strände wie die Blaue Lagune, die über barrierefreie Toiletten und Angebote verfügen. Außerdem sind manche der Unterkünfte am See barrierefrei gestaltet - z. B. das Hotel "Insel der Sinne". Da das Naturparadies mit Blick auf die Landeskrone in unmittelbarer Nähe zu Görlitz liegt, ist der Berzdorfsee ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Görlitzer, Touristen und Bewohner der Region. Am Berzdorfer See bei Görlitz beginnt die Badesaison im Mai und endet im Oktober.

Berzdorfer See - Steckbrief

Der Berzdorfer See ist ein künstlicher See, der aus dem Restloch eines Braunkohletagebaus entstand. © TAG24/CD Lage

an der südlichen Stadtgrenze von Görlitz

in der östlichen Oberlausitz Wasserfläche des Sees: 960 Hektar Uferlänge: 18 Kilometer maximale Tiefe: 72 Meter Wasservolumen: 330 Millionen Quadratmeter

Besonderheiten technisches Denkmal und Freilichtmuseum "Bagger 1452"

Blick auf 420 Meter hohe Landeskrone



gute Wasserqualität (große Sichttiefen)

kompletter, teils betonierter Rundweg

touristische Highlights wie die Blaue Lagune und das Piraten-Camp

Schiffsrundfahrten

Wassersportangebote

Naturschutzgebiet

Berzdorfer See: Freizeitangebote

Neben einigen Badestränden und Liegewiesen gibt es am Berzdorfer See Möglichkeiten, zu segeln, zu surfen und zu schnorcheln. Außerdem ist der Rundweg um den See ideal für eine Radtour oder Wanderung. Wer möchte, kann auch Minigolf spielen oder im Hochseilgarten klettern. Während der Badesaison wird das Baden am Nordstrand, am Nordoststrand und an der Blauen Lagune beaufsichtigt. FKK-Baden ist nicht erlaubt. Freizeitangebote: Badestrand

Liegewiesen

Schattenplätze

Hundestrand

Verleih von Sportgeräten

Schnorcheln bis 3,50 Meter Wassertiefe

Radweg

Wanderweg

Segeln

Surfen

Reiten

Gastronomie

Aussichtsturm

Unterkünfte

Campingplatz

Minigolf

Hochseilgarten

Rastplätze Der Berzdorfer See bei Görlitz ist also ein Sommerparadies für kleine und große Badegäste.

Wassersport und Hundebaden im Berzdorfer See

An der Blauen Lagune gibt es einen Hundestrand. Ein weiterer Hundestrand befindet sich unweit der Strandpromenade 72 in 02827 Görlitz. Der Berzdorfer See verfügt über die Bootsanlegestellen "Deutsch Ossig" und "Blaue Lagune" sowie über einen Hafen im Süden des Sees, wo man auch Liegeplätze für private Boote mieten kann. Außerdem ist es erlaubt, zu surfen, zu segeln und Stand-up-Paddle zu nutzen. Wer keine eigene Ausrüstung hat, kann sich im Sportgeräteverleih ausstatten. Die Segelsaison läuft von April bis Oktober. Am Berzdorfer See sind z. B. der Görlitzer Ruderclub 2019 e.V., der Lausitzer Wassersportfreunde e.V., der Segelclub Görlitz e.V., und der DLRG Bezirk Görlitz e.V. aktiv. Professionelles Tauchen ist im Berzdorfer See nicht gestattet!

Wandern und Radfahren um den Berzdorfer See

Die Strecke um den Berzdorfer See ist 16 Kilometer lang und eignet sich hervorragend zum Fahrradfahren. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann den oberen oder unteren Rundweg entlangwandern. Ein Abzweig des oberen Rundweges führt direkt zum Aussichtsturm, von dem aus man einen wunderschönen Blick über den See und die Region hat. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Rastplätze sowie einige Sanitäranlagen. Hat man kein eigenes Fahrrad, kann man sich eines im nahe gelegenen Hotel Kreuzbergbaude oder in Görlitz ausleihen. Das direkt am Berzdorfer See gelegene Hotel "Insel der Sinne" bietet einen eigenen Fahrradverleih für Gäste an.

Boot fahren und Paddeln auf dem Berzdorfer See

Ist man lieber auf anstatt im Wasser, dann lohnt sich der Ausflug zum Berzdorfer See ebenfalls. Entweder man nutzt eigene Wassersportgeräte oder man leiht sich welche aus. Innerhalb der Saison kann man Stand-up-Paddle-Boards, Schlauchboote und vieles mehr ausleihen. Man darf direkt von den Badestellen aus die Tour mit dem Paddel- und Schlauchboot oder Kanu starten. Der Zugang für Windsurfer befindet sich am südlichen Ende des Badebereiches am Nordoststrand. Kitesurfing ist nicht erlaubt. Motor- und Fahrgastboote dürfen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fahren. Tagesgäste ohne festen Liegeplatz melden sich einfach vor Ort im Hafencafé an. Es gibt die Möglichkeit, eine Rundfahrt über den See mit dem Elektro Motor Schiff (EMS) Berzdorf zu machen. Auf dem Schiff finden auch Veranstaltungen statt - z. B. Dinnershows.

Stand-up-Paddle, Windsurfen und weitere Wassersportarten sind auf dem Berzdorfer See erlaubt. (Symbolbild) © unsplash/Matteo Ulisse

Events und Veranstaltungen am Berzdorfer See

Im Laufe des Jahres finden rund um den Berzdorfer See einige Veranstaltungen statt, die alle einen Besuch wert sind. Folgende Highlights warten auf zahlreiche Gäste. Hafenfest im Hafen Görlitz

Europa Chor Akademie

Nachtsegeln mit beleuchteten Booten

Schausegeln vor Deutsch Ossig

Lausitzer Kutterrudern im Hafen

SuperHeroRun

15°EAST Triathlon Festival Görlitz im Hafenbecken Hagenwerder

Tipp: Man kann das Hafencafé und das EMS Berzdorf für Hochzeiten mieten.



Sind Hunde am Berzdorfer See erlaubt?

Am Berzdorfer See ist das Mitführen von Hunden nur am Hundestrand und am Surfbereich gestattet. Die Hundestände befinden sich an der Blauen Lagune und südlich von der Anlegestelle "Deutsch Ossig" unweit der Strandpromenade 72 in 02827 Görlitz. Eventuelle Verunreinigungen durch den Hund sind selbstständig zu beseitigen. Auf dem Rundweg um den Berzdorfer See müssen Hunde an der Leine geführt werden.

Am Berzdorfer See dürfen nur an den Hundeständen ins Wasser. (Symbolbild) © unsplash/Reed Naliboff

Berzdorfer See: Restaurants, Cafés, Bistros und Biergärten

Restaurants: Insel Restaurant: gesunde Küche aus saisonalen und vorwiegend regionalen Produkten am See 33, 02827 Görlitz

Gut am See Restaurant: westliche Küche am Wasserschloss 2, 02827 Görlitz

Restaurant Blaue Lagune am Berzdorfer See: An der Blauen Lagune 3, 02899 Schönau-Berzdorf

Little Paradise Görlitz: italienisches Restaurant am Berzdorfer See mit Biergarten, Strandpromenade 72, 02827 Görlitz Imbiss und Café: Hafencafé im Hafen Görlitz: Hafenstraße 100, 02827 Görlitz

Milchbar Görlitz - Fam. Otto: Imbiss Strandpromenade 63, 02827 Görlitz

Mega Zapiekanki Berzdorfer See: Foodtruck mit besonderen Baguettes, Strandpromenade 61, 02827 Görlitz

Strandbar Görlitz: Grill und Getränke, Strandpromenade, 02827 Görlitz

Carari: Imbiss, Strandpromenade 60, 02827 Görlitz

Berzdorfer See: Camping und Hotels

Möchte man als Familie mit Kindern am Berzdorfer See übernachten, dann ist der Campingplatz Blaue Lagune Berzdorfer See am südlichen Ufer des Sees sicherlich die passende Wahl. Der Campingplatz mit Familien-Ferienpark ist von März bis Oktober geöffnet. Auf der vier Hektar großen Fläche ist Platz für 130 Caravans und Wohnmobile. Außerdem gibt es einen Zeltplatz und ein Piratendorf mit verschiedenen Blockhäusern. Die Plätze sind voll ausgestattet mit Wasser, Grauwasser und Stromanschluss. Auch Plätze mit eigenem Sanitärbereich sind vorhanden. Tiere sind erlaubt. Ein normaler Stellplatz kostet in der Hauptsaison 18 Euro pro Übernachtung. Das WLAN ist kostenfrei. Die verschiedenen Plätze, Tageskarten und weitere Angebote sind online über die Website des Campingplatzes buchbar. Weitere Unterkünfte am Berzdorfer See: Insel der Sinne - Hotel - Spa - Seedorf

Gut am See Hotel Außerdem finden sich in der Region um den See und der Stadt Görlitz zahlreiche Hotels und Unterkünfte, die man bequem online buchen kann.

Berzdorfer See bei Görlitz: Adresse und Anfahrt

Adresse:

Zum Nordstrand

02827 Görlitz Wie kommt man zum Berzdorfer See? Mit Bus und Bahn: RE1 nach Görlitz, dann RB65 oder 12E nach Hagenwerder Mit dem Auto:

A4 bis B6 folgen, auf A4 Ausfahrt 94 - Görlitz nehmen, B6 bis zum See folgen Parken am Badesee: Parkplatz Seezugang Nordstrand, Zum Nordstrand, 02827 Görlitz

Parkplatz am Nordoststrand, Strandpromenade, 02827 Görlitz

Parkplatz Klein Neundorf, Seestraße, 02827 Görlitz



Parkplatz Aussichtspunkt Berzdorfer See, Kirschallee, 02829 Markersdorf

Parkplatz Gut am See, Am Wasserschloss, 02827 Görlitz

Parkplatz für EMS Berzdorf, Hafenstraße 100, 02827 Görlitz

Parkplatz Berzdorfer See-Ost, a. See, 02827 Görlitz

FAQ - Häufige Fragen zum Berzdorfer See

Was kann man am Berzdorfer See machen? Der Berzdorfer See ist ein Naherholungsgebiet bei Görlitz, wo man baden, segeln, schnorcheln, radfahren und wandern kann. Außerdem finden auf dem See auf das Jahr verteilt zahlreiche Veranstaltungen statt. Wie lang ist der Rundweg um den Berzdorfer See? Der Rundweg um den Berzdorfer See ist circa 18 Kilometer lang. Die Strecke ist zum Großteil asphaltiert und verfügt über zahlreiche Rastplätze. Außerdem gibt es mehrere Wanderwege, die um den See führen. Wo starten die Bootsfahrten am Berzdorfer See? Die Rundfahrten des Elektro Motor Schiffs Berzdorf starten am Hafen Görlitz im Süden des Berzdorfer Sees. Weitere Bootsanlegestellen sind "Deutsch Ossig" und "Blaue Lagune". Ist es möglich, im Berzdorfer See zu baden? Im Berzdorfer See bei Görlitz darf man nach Herzenslust baden und schwimmen. Beaufsichtigt werden während der Saison nur die offiziellen Badestrände, z. B. Blau Lagune. Ebenso erlaubt sind Surfen, Segeln und Stand-up-Paddling.