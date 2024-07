Bäcker Mike aus Sachsen begeistert mit Schloss Moritzburg Tausende Follower

Weinböhla - Seine Foto-Motive faszinieren Tausende Fans: Bäcker Mike Böhme (48) aus Weinböhla setzt Schloss Moritzburg auf Facebook in Szene . Aus verschiedensten Perspektiven und zu unterschiedlichsten Zeiten lichtet er die vielfältigen Seiten des imposanten Bauwerks ab. Mit seiner Leidenschaft hat es der 48-Jährige jetzt sogar ins ZDF-Mittagsmagazin geschafft.

"Sind noch ein paar Leute munter", freut sich der gebürtige Sachse im ZDF. Seine Fangemeinde würde bis in die USA reichen.

Gegen 1 Uhr startet für Böhme der Arbeitstag in der Backstube der "Bäckerei Liebscher". Für seine Semmel-Tour müssen Brötchen und andere Waren vorbereitet werden.

Screenshot/Facebook/Schloss Moritzburg in Bildern

Märchenschloss trifft weichen Kern: Mike Böhme macht auf seinem Arbeitsweg immer einen Schnappschuss. © Screenshot/Facebook/Schloss Moritzburg in Bildern

Das Besondere: Böhme lässt Fans an seiner Begeisterung für die Kulisse von Schloss Moritzburg teilhaben. Bei den morgendlichen Auslieferungs-Fahrten entstehen während kurzer Stopps immer neue Schnappschüsse aus wechselnden Blickwinkeln.

"Den Moment muss man abpassen. Da gebe ich immer mal ein bisschen Gas, damit ich schnell am Schloss bin", erzählt der Hobby-Fotograf über die Herausforderung des Sonnenaufgangs.

Seine Bilder kommen so gut an, dass Leute extra seinetwegen in den Bäckerei-Filialen vorbeischauen.

"Es gab auch schon Autogramm-Anfragen", verrät der gelernte Bäcker.