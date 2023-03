Bald nur noch Margarine statt Butter? Hohe Kosten belasten Sachsens Krankenhäuser

Dresden - Steigende Preise zwingen die Krankenhäuser in Sachsen , verstärkt über die Senkung von Kosten im täglichen Krankenhausbetrieb nachzudenken. Sogar ein Verzicht auf Butter könnte großes Einsparpotenzial bieten.

"Größeres Potenzial besteht aber beim Lebensmitteleinkauf für Küche und Patientenverpflegung in der Optimierung der Beschaffungskosten. Hier gestalten wir unter anderem die Logistikaufwendungen effizienter, indem wir Bestellungen noch weiter bündeln", so Ohi.

So werde etwa bei der Verpflegung der Patienten - immer unter Beachtung der entsprechenden Zertifizierung - nach Äquivalenz-Produkten gesucht.

Für gesetzlich Versicherte hat ein Klinikbetreiber in Hamburg keine Butter mehr ausgegeben. (Symbolfoto) © 123rf/serezniy

Für Aufsehen hatten im Januar Zeitungsberichte gesorgt, denen zufolge ein Klinikbetreiber in Hamburg gesetzlich Versicherten nur noch Margarine statt Butter serviert hat. Demnach erhoffte sich der Konzern in seinen Standorten in der Hansestadt Einsparungen von 330.000 Euro jährlich.

Für das Uniklinikum Dresden hätte die Umstellung auf Margarine etwa 50.000 Euro gebracht, hieß es. Allerdings gingen die Butterpreise mittlerweile wieder zurück und damit sinke auch das Einsparpotenzial.

"Wie alle Krankenhäuser (...) belastet auch unser Haus die aktuelle Gemengelage von Inflation, hohen Energiepreisen, Fachkräftemangel, den derzeitigen Tarifverhandlungen und ihren finanziellen Folgen sowie dem Überwinden der Nachwirkungen der Corona-Pandemie", sagte eine Sprecherin des Klinikums Chemnitz.

"Vor diesem Hintergrund werden wir, wie alle Krankenhäuser, Unterstützung brauchen und zugleich selbst das Sparpotenzial im Haus identifizieren. In diesem Prozess befinden wir uns gerade."

Am Ende würden die Maßnahmen ausgewählt, die am sinnvollsten und geeignetsten erscheinen.