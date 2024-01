Bauern-Gipfel im Kabinett: Fördermillionen sollen diesen Monat fließen

Dresden - Da keimt Hoffnung auf: Vertreter mehrerer sächsischer Bauernverbände nahmen am Dienstag an der Sitzung des Kabinetts teil. Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (50, Grüne) teilte ihnen bei diesem "Gipfel" mit, dass die im Dezember nicht ausgezahlten EU-Subventionen noch im Januar überwiesen werden. "Stand jetzt steht einer Auszahlung noch in diesem Monat nichts entgegen", so der Agrarminister. Es geht dabei um 241 Millionen Euro für rund 7 00 Betriebe!