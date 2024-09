Bei Kaiserwetter rund um Königstein: So lief der MOPO-Wandertag

Königstein - Weit über 1000 Leser schnürten am Sonntag die Wanderschuhe für den großen 9. MOPO-Wandertag.

Zum Wandern gehört die Rast: Familie Dallmann stärkt sich am Verpflegungspunkt. © Stefan Häßler

Auf drei unterschiedlich langen Touren kamen sowohl Genusswanderer, Familien als auch Langstreckenprofis auf ihre Kosten. Start und Ziel für die zwölf, 18 und 24 Kilometer langen Strecken mit wundervollen Ausblicken war in diesem Jahr Königstein.

Um Sonne und zum Teil anspruchsvollen Anstiegen zu trotzen, waren die Strecken mit Verpflegungspunkten und Freibier von Radeberger flankiert.

"Die meisten Wanderer waren auf der 18-Kilometer-Route unterwegs", weiß Organisator Michael Grabowski (58).

Nicht so Dachdecker Frank Berndt (54): "Ich bin zum 9. Mal dabei, diesmal auf den 24 Kilometern. Bei der ersten Wanderung war ich mit meinem Sohn unterwegs. Weil er jetzt in München lebt, bin ich allein auf der Strecke. Doch die Streckenauswahl ist so toll, dass ich mir keine Wanderung entgehen lasse."