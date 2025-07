Sachsen schrumpft sich immer kleiner

Alles in Kürze

Geburtendefizit: In Sachsen sind im vergangenen Jahr mehr Menschen gestorben als Kinder geboren wurden. © 123RF/anyka

Von einem solchen Defizit spricht man, wenn in einem bestimmten Zeitraum mehr Menschen sterben als Kinder geboren werden.

Im vergangenen Jahr waren 24.697 Kinder lebend geboren worden, gleichzeitig starben 56.968 Personen.

In der Folge sei auch ein Bevölkerungsrückgang in Sachsen feststellbar gewesen, so das Landesamt.