Beim Gehalt auf den hinteren Plätzen: Doch wie zufrieden sind die Sachsen mit ihren Jobs?

Auch im Handel sind viele der Beschäftigten unzufrieden mit ihren Jobbedingungen. Die geringste Zufriedenheit gibt es im Druckgewerbe. © imago/Jochen Tack

Am zufriedensten sind demnach Personaler und Steuerberater. Am meisten gestöhnt wird in den öffentlichen Verwaltungen sowie dem Bereich Druck und Verpackung. Insgesamt sank die Jobzufriedenheit im Jahresvergleich um 1,56 auf 52,9 Prozent.

Damit landet Sachsen im Bund-Länder-Vergleich auf Platz zehn. Noch schlechter platziert sind die anderen vier Ost-Länder, ganz oben steht Bayern.

Bei einem Vergleich der zehn größten Städte der Republik belegt Dresden einen respektablen siebten Platz, Leipzig kommt dagegen nur auf Rang 17.



"Die Zahlen des kununu-Zufriedenheits-Atlas 2023 unterstreichen die herausfordernde Phase, in der sich die Wirtschaft und der deutsche Arbeitsmarkt befinden", kommentiert kununu-Chefin Nina Zimmermann die Ergebnisse.