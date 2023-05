Beim Mühlentag zu Pfingsten geht's in Sachsen rund

Dresden - Glück zu! Am Pfingstmontag lädt die "Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und -erhaltung" (DGM) zum 30. Deutschen Mühlentag in Deutschland und Sachsen . Doch nicht nur der Traditionsverband begeht einen runden Jahrestag: Auf dem Pfarrberg zu Kottmarsdorf wird die Bockwindmühle 180 Jahre alt.

Fest verankert mit dem Läuferstein, mahlte so die Familie Burk Korn zu Mehl und Schrot. Doch mit den beiden Söhne der Müllerdynastie, "die im Krieg blieben", starb das Handwerk auf dem Pfarrberg - bis sich 1981 die "Natur- und Heimatfreunde Kottmarsdorf" der Tradition annahm.

1843 erbaut, fingen vier Mühlenflügel exakt 100 Jahre lang die Winde der tschechischen Grenzregion. Eine Flügelwelle gab die Naturgewalten an das 2,90 Meter hohe Kammrad über, was wiederum ein Stockgetriebe antrieb.

Bernd Dreßler (75) vom Heimatverein in Kottmarsdorf. © Ove Landgraf

"So 'ne Mühle ist wie 'ne Sparbüchse - steckste immer Geld rein", sagt Dreßler. Zu DDR-Zeiten half "Vitamin B" wirtschaften, mit der Wende kamen Fördermittel zur Denkmalpflege hinzu. Heute unterstütze der Freistaat. Nicht viel, vielleicht zwei- bis dreitausend Euro. Aber Kleinvieh mache schließlich auch Mist.

Ein Flügel etwa koste 5500 Euro, 2021 brauchten sie zwei neue davon - Altersschwäche in der Substanz. Doch der namensgebende Bock hält hölzern: Vier gewaltige Lärchenbalken stemmen auf Granit gebockt den massiven Eichenholzbaum im Rumpf der Mühle. Auf ihm liegt die gesamte Last - und das seit 180 Jahren.

Mit Führungen durchs Gebälk und die Schaubackstube laden sie zum 30. Deutschen Mühlentag zu Pfingstmontag. Doch auch andere spannende Traditionsmühlen wie die Neuholländermühle in Borna oder die Sägemühle in Bad Gottleuba öffnen Müllerstübchen und Co. für Euch.

Das nächste Mahlwerk in Eurer Nähe findet Ihr unter: muehlenverein-sachsen.de