Bestes Ergebnis seit Corona: Millionen Gäste in Sachsens Herbergen

Regional verzeichneten sieben der neun Reisegebiete im Freistaat einen Besucherzuwachs. (Symbolfoto)

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz lagen die Werte um 2,7 Prozent bei den Gästezahlen und 0,6 Prozent bei den Übernachtungen über dem Vorjahresergebnis. "Die Zahlen vom Rekordjahr 2019 wurden jedoch noch nicht wieder erreicht."

Die deutlichsten Steigerungen verzeichneten laut Mitteilung Ferienhäuser und -wohnungen mit einem Plus von neun Prozent bei Gästen und 1,2 Prozent bei Übernachtungen. Diese Zahlen liegen mehr als ein Drittel sowie ein Viertel über denen von 2019.

Regional verzeichneten sieben der neun Reisegebiete im Freistaat einen Besucherzuwachs, der mit 2,27 Millionen Gästen und plus 7,8 Prozent in der Landeshauptstadt Dresden am größten war.

Auch in der Region Oberlausitz-Niederschlesien ging es weiter nach oben mit 2,02 Millionen Übernachtungen und einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber 2023.