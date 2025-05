Hören, Sehen, Fühlen: Sächsische Kirche präsentiert 360-Grad Orgel

In der Stadtkirche St. Petri in Augustusburg soll ab 2026 die 360-Grad-Orgel erklingen. © Uwe Meinhold

Außen kündigt ein Schild die Baustelle in der Stadtkirche an. Drinnen versperrt ein riesiges Holzgerüst unter der Hauptempore den Raum. Malervlies liegt herum. An der Seitenempore lehnt ein Lastenaufzug.

Davor liegen zwei Holzpfeifen quer über den Kirchenbänken. Sie wurden am Mittwoch als letzte Teile des Bassregisters der neuen Orgelanlage in die Stadtkirche St. Petri eingebaut.

"Die Orgeln werden an sechs Orten in der Kirche stehen und sind alle gleichzeitig vom Spieltisch ansteuerbar", sagte Kirchenmusiker Pascal Kaufmann (32). Dazu zählen unter anderem die Hauptorgel auf der Empore, eine geplante Orgel hinter dem Altar und eine Orgel an der Westseite.

Das Bassregister kommt in die Empore. "Unter dem Emporenboden entdeckten wir einen Hohlraum. So gibt es mit den Basspfeifen keine optischen Veränderungen in der Kirche", so Kaufmann.