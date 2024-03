09.03.2024 07:23 1.001 Betonglocke auf Gerüst gestürzt: Zwei Männer am Kriebsteiner Burgberg verletzt

An der Stützmauer am Kriebsteiner Burgberg kam es am Donnerstag zu einem schweren Arbeitsunfall.

Von Claudia Ziems

Kriebstein - Schwerer Arbeitsunfall an der Stützmauer am Kriebsteiner Burgberg! An der Stützmauer am Kriebsteiner Burgberg kam es zu einem schweren Arbeitsunfall. (Archivbild) © Ralph Kunz Die Ermittlungen zum Arbeitsunfall in Kriebstein in Sachsen laufen. Wie die Polizei mitteilte, kam es bei Bauarbeiten an einer Stützmauer am Kriebsteiner Burgberg am Donnerstag zu einem Arbeitsunfall. Zwei Männer (41, 57) stürzten dort von einem Gerüst. Der 57-Jährige wurde schwer, der 41-Jährige leicht verletzt. Sachsen Wenn Schulkinder in Sachsen ohne Masernimpfung sind, drohen Eltern Bußgelder Es kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, mit dem der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht wurde. "Offenbar war eine an einem Kran befestigte, über eine Tonne schwere Betonglocke auf das Gerüst gestürzt, woraufhin die Bauarbeiter abstürzten", heißt es weiter. Die Ermittlungen wurden zusammen mit der Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz, aufgenommen.

