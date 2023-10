Bevor der Ausbau weitergeht: Große Halloween-Party auf Schloss Kuckuckstein

Liebstadt - Ringsum färbt sich der Wald, unten im Tal plätschert die Seidewitz: Viel idyllischer als Kuckuckstein kann ein Schloss nicht liegen. Und doch wird die Idylle an diesem Wochenende wieder jäh unterbrochen - wenn schaurige Gestalten dort ihr Unwesen treiben. Aber keine Angst! Nach dem vorgezogenen Halloween-Spektakel gehen Aus- und Wiederaufbau des Schlosses weiter, vorausgesetzt, größere Schreckensnachrichten von anderer Seite bleiben aus.

Sanitäranlagen werden vorbereitet, ein Kräutergarten entstand. Dazu richten Handwerker im Bergfried (dem Burgturm) Räumlichkeiten her, die die historische Bibliothek des Schlosses künftig beherbergen sollen.

Tatsächlich wird auch seit vergangenem Jahr an Dach und Fassade gearbeitet, sind Teile des Schlosses eingerüstet. Das sogenannte "Wasserhaus" wurde bereits instandgesetzt. Derzeit wird der Dachstuhl am Torhaus komplett erneuert.

Gabor Schuster (41) vom Unterstützer-Verein "Schwarzes Kleeblatt" erklärt: "Insgesamt 2,8 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land sind für die Sanierung des Schlosses in Aussicht gestellt worden." Je 400.000 Euro - hälftig Bund, hälftig Land - über sieben Jahre hinweg.

Schritt für Schritt wird das historische Gemäuer saniert - vor allem mit Fördermitteln. © Daniel Förster

Es tut sich also eine ganze Menge. Bloß leider, so Schuster, habe es aus dem politischen Berlin jüngst Signale gegeben, wonach der Bund sich aus dem Förderprogramm "National wertvolle Kulturdenkmäler" verabschieden möchte.

Was das konkret für Schloss Kuckuckstein heißen könnte, wisse man noch nicht. Außerdem machten sich die Preissteigerungen am Bau natürlich bemerkbar. All dem zum Trotz gehe es aber zunächst einmal weiter.

Da der Verein "Schwarzes Kleeblatt" selbst bei weiterlaufender Förderung 20 Prozent der Sanierungskosten aufbringen muss, sind Ideen nicht nur gefragt - sie werden auch konsequent umgesetzt.

Gabor Schuster: "Das erfolgreiche Buchpatenprojekt unterstützt die Forschung und den Erhalt der Bücher. Die Bibliothek soll Anziehungspunkt für Literaturbegeisterte, aber auch Schüler und Studenten werden."