27.07.2023 06:30 Bildhauer und Liedermacher locken nach Kriebstein

Am Wochenende steigt in Kriebstein das Talsperrenfest. Schon seit Mittwoch sind Bildhauer am Wirken für das "Symposium Kunst am Wasser.

Von Torsten Hilscher

Kriebstein - Bootsrundfahrten, Konzerte, Bildhauerei, Shows - an Sachsens wohl schönster Talsperre, der Talsperre Kriebstein, ist am Wochenende schwer etwas los. Die Bildhauer mit einem noch rohen Eichenstamm: Sarah Hillebrecht (51, v.l.), Christoph Roßner (61), Silvio Ukat (50), Lukas Schmidt (33). © Petra Hornig Neben dem Talsperrenfest werden erneut das "Symposium Kunst am Wasser" und das "Singer-Songwriter-Sommercamp" veranstaltet. Bereits seit Mittwoch meißeln an der Bootsanlegestelle Höfchen Bildhauer Werke. Die drei Künstler wurden aus 22 Bewerbern ausgewählt, das diesjährige Motto lautet "Bezaubernde Kunst am Wasser". Langweilig wird es nicht bei der kräftezehrenden Arbeit. Steigt doch in unmittelbarer Nachbarschaft das Singer-Songwriter-Camp (Deutsch: Liedermacher-Lager) des Dresdner Musikverlags "Oh, my music!". Eingeladen sind neun Nachwuchstalente aus Mittelsachsen. Sachsen Hier entstehen nicht nur Duftsäckchen: Wie ein Lausitzer Landwirt zum Lila-Lavendel kam Bildhauer und Liedermacher wiederum dürfen sich ab Samstag auf Trubel einstellen. Dann nämlich, wenn ab dem Mittag am Wasser eine Menge Bambule abgeht, darunter das Neptunfest und die Bootsparade. Diese Musiker wollen im Camp Lieder komponieren: Martin (44, v.l.), Enna Miau (36), Nadu (27), Ludwig (39), Ella, Emely, Max (21), June und Franziska. Zweite von links ist Veranstalterin Anika Jankowski (36). © Petra Hornig Geplant sind auch die Auftritte von Bands, Roland-Kaiser-Fans dürfen sich auf das Kaiser-Double Steffen Heidrich freuen. Die Familienkarte für Sonnabend kostet 8 Euro, die für Sonntag 6 Euro.

Titelfoto: Petra Hornig