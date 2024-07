Bisher nur "Zufallsfunde": Sächsische Pilzausbeute noch dünn

Leipzig - Der viele Regen sorgt bei den Pilzfans in Sachsen bisher noch nicht für volle Körbe. Mitte Juni seien vorübergehend etliche Pilze gewachsen, doch aktuell sprieße nichts mehr in den Wäldern, sagte Peter Welt vom Verein Pilzfreunde in Chemnitz. Auch Sieglinde Köhler, Pilzberaterin aus Mittelsachsen, berichtete, dass sich die Ausbeute bislang auf "Zufallsfunde" beschränkt habe. Die Pilzfachleute sorgen sich zudem über mangelnden Nachwuchs.