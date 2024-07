Bitcoin-Kurs abgesackt: Wie Sachsen die Finanzmärkte zum Beben brachte

Nach Angaben der Blockchain-Analyseplattform Arkham verkaufte die deutsche Regierung allein am Montag Bitcoins im Wert von knapp 143 Millionen Euro.

Der aktuelle Bitcoin-Preis lag am gestrigen Dienstag bei 53.045,67 Euro. Binnen 24 Stunden verlor der Bitcoin 0,16 Prozent.

Neben dem Bitcoin gibt es noch andere Digitalwährungen wie Ethereum, BNB oder Solana. Sie alle verloren jüngst aber auch deutlich an Wert.

Analysten bringen den Kurseinbruch aber auch noch mit einem zweiten Ereignis in Zusammenhang.

So kündigte der Insolvenzverwalter der gescheiterten Krypto-Börse Mt.Gox kürzlich an, eine große Anzahl von Bitcoin-Token (BTC) an geschädigte Gläubiger zu übergeben.

Die Geschädigten warten seit Jahren auf eine Erstattung ihrer Coins.

Woher hat Sachsen das digitale Gold? Der Krypto-Schatz fiel Fahndern in die Hände, als sächsische Beamte im Zuge ihrer Ermittlungen gegen den ehemaligen Betreiber der illegalen Filmtauschbörse movie2k (handelte mit Pornos und Raubkopien von Filmen) etwa 50.000 digitale Münzen sicherstellen konnten.