"Team Sachsen" in Brüssel - sie sitzen für uns im EU-Parlament

Die Abgeordneten des Europa-Parlaments während einer Sitzung im Brüssler Plenarsaal. Sie sind nach politischer Zugehörigkeit in Fraktionen organisiert - nicht nach Staatsangehörigkeit. © picture alliance/dpa/Belga

Das Europäische Parlament ist das Herzstück der europäischen Demokratie, denn es ist das einzige direkt gewählte Organ der EU. Das Parlament zählt 720 Mitglieder. Sie stammen aus den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Weil das Parlament in Straßburg und Brüssel tagt, verbringen die Abgeordneten pro Monat etwa eine Woche in Frankreich, zwei in Belgien und eine Woche in ihren Heimatwahlkreisen.

Diese fünf Politiker vertreten bis 2029 Sachsens Interessen im EU-Parlament.