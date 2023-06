Blitzer bleiben weiter aktiv: Betrieb für nächsten vier Jahre beschlossen

Siebenlehn/Greifendorf - Autofahrer aufgepasst, die beiden Blitzer an der B169 und der B101 bleiben weitere vier Jahre in Betrieb.

Geschwindigkeitsüberschreitungen gehören weiter zu den häufigsten Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie der Landkreis Mittelsachsen mitteilte, hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss den Landrat beauftragt, einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag abzuschließen. Damit wird der Betrieb nahtlos fortgesetzt.

Konkret geht es um die Geschwindigkeitsmessanlagen an der B169 in Greifendorf und an der B101 in Siebenlehn an der Autobahnanschlussstelle.

"In Greifendorf wurde auf Antrag der Gemeinde Rossau eine stationäre Anlage errichtet, in Siebenlehn handelt es sich um einen Unfallschwerpunkt", heißt es in der Mitteilung vom Landkreis.

Der Landkreis betrieb insgesamt neun stationäre Messanlagen. "Bis zum 31. Mai 2023 sind in diesem Jahr insgesamt zirka 28.000 Verfahren eingegangen und davon waren mehr als 80 Prozent wegen nicht Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung."

Damit ist das Nichteinhalten der Geschwindigkeit weiter die häufigste Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr.