Blitzer explodiert an Dorfstraße und beschädigt Hausdach: 150.000 Euro Schaden!

Von Maximilian Schiffhorst

Königshain - Heftige Explosion im Landkreis Görlitz! Am heutigen Sonntagmorgen flog in Königshain ein mobiler Blitzer in die Luft. Gegen 4.50 Uhr haben bislang unbekannte Täter den Blitzer am Ortseingang von Königshain angezündet. © Lausitznews.de Wie die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Nachfrage erklärte, stand das Gerät am Ortseingang auf der Dorfstraße auf Höhe der Hausnummer 7. Nach ersten Informationen sollen die dortigen Anwohner gegen 4.50 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden sein und den Notruf gewählt haben. "Uns wurde der Vorfall kurz nach 5 Uhr gemeldet", so der Polizeisprecher. Umgehend begaben sich nicht nur die Beamten, sondern auch Feuerwehr-Kräfte zum Einsatzort, um den brennenden Blitzer zu löschen. Sachsen Große Sorge um Sachsens Schweine: Tönnies schließt wichtige Schlachthof-Abteilung Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. "Wir vermuten, dass durch die Hitze eine Gasentwicklung im Bereich der Akkumulatoren auftrat, die dann zur Explosion geführt hat", erklärt der Sprecher. Deren Wucht hätte letztlich auch ein angrenzendes Hausdach beschädigt, weil herumfliegende Teile mehrere Dachziegel trafen und lösten. Der Blitzer wurde durch die Explosion zerstört. Zum Aufladen des Schrotthaufens musste die Dorfstraße für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die Kameraden der Feuerwehr rückten an und löschten die Flammen, die vermutlich auch zur Explosion des Geräts geführt hatten. © Lausitznews.de Durch die Wucht der Explosion wurde ein Hausdach in der Nähe beschädigt. Mehrere Dachziegel fielen zu Boden. © Lausitznews.de Der Sachschaden beträgt vorbehaltlich 150.000 Euro, dies sei aber nur ein erster Schätzwert.

Titelfoto: Montage: LausitzNews.de (3)