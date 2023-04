Blutiges Drama auf Dorfstraße: Hunderudel fällt über zwei Frauen her

Sebnitz - Was für ein Albtraum! Zwei Frauen (19, 59) spazierten am Vormittag durch Langburkersdorf, einem Ortsteil von Sebnitz in Sachsen. An der Dorfstraße, Ecke Bergstraße passierte es: Ein Rudel riesiger Hunde fiel plötzlich über die Frauen her. Beide erlitten schere Bissverletzungen.