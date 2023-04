Böhmens neu entdeckter Fernwanderweg: 100 Kilometer vom Erzgebirge bis in die Lausitzer Ecke

Hřensko - Die Böhmische Schweiz lockt mit einem neuen Fernwanderweg: In dieser Woche wurde der 100 Kilometer lange Kammweg/Hrebenovka feierlich eröffnet. Er führt von Tisa am Fuße des Erzgebirges bis ins Lausitzer Gebirge.

Der Kammweg/Hrebenovka hat ein eigenes Logo. © PR

Das Kleine Prebischtor, die Felsenburg Schaunstein, die Rosenklamm oder der Marienfelsen sind neben zahlreichen Aussichtspunkten über das Elbtal und die Böhmische Schweiz nur einige der Highlights auf dem Weg, der nur für Fußgänger zugänglich ist.

"Ich bin sicher, dass der Kammweg ein Touristenmagnet wird", so Jan Smid, Chef des Tourismusverbandes Böhmische Schweiz. Knapp vier Jahre dauerten die Vorbereitungsarbeiten bis zur Eröffnung. Der Bezirk Ústí nad Labem finanzierte die Kosten von rund 60.000 Euro für Infotafeln und Wegmarkierungen.

Zum Herbst will der Tourismusverband Böhmische Schweiz noch höher hinaus und sich um das europäische Zertifikat "Leading Quality Trails - Best of Europe" bewerben, womit in Europa bislang nur 22 Wanderwege ausgezeichnet sind.