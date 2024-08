Bombendrohungen in Sachsen: Polizei rückt zu vier Schulen aus!

Görlitz - Aufregung in Ostsachsen !

Wegen einer Bombendrohung musste die Polizei in Görlitz zur Nikolaischule auf die Große Wallstraße (Foto) und zur Oberschule Innenstadt auf die Elisabethstraße ausrücken. © Danilo Dittrich

Laut Polizeidirektion Görlitz gab es eine Bombendrohung, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch per E-Mail einging und insgesamt vier Schulen betraf.

Zwei davon liegen in Görlitz auf der Elisabethstraße und der Großen Wallstraße. Zwei weitere in Lauta auf der Karl-Liebknecht-Straße und in Bautzen auf der Frederic-Joliot-Curie-Straße.

"Zahlreiche Kräfte der betreffenden Polizeireviere sowie des Einsatzzuges befanden sich im Einsatz. Sie durchsuchten die Objekte", erklärte Sprecher Kai Siebenäuger (45).

Die Lehrer hätten bereits teilweise Evakuierungen durchgeführt. "Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohung aus", so Siebenäuger.