Brand-Angriff auf die Grünen beim "Tag der Sachsen": "Aus Worten werden Taten!"

Aue-Bad Schlema - Im Zuge der Festlichkeiten zum "Tag der Sachsen " haben Unbekannte versucht, den Informationsstand der Grünen-Fraktion in Brand zu stecken.

Ein Brandloch am Stand der Grünen-Fraktion auf dem "Tag der Sachsen" in Aue-Bad Schlema. © Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag

Am Sonntagmorgen mussten die Grünen feststellen, dass ein großes Brandloch auf der Rückseite ihres Pavillons ragte, erklärte Fraktionssprecher Eric Heffenträger gegenüber TAG24 am Sonntagnachmittag.

Trotz dieses Angriffs bleibe der Stand auch am letzten Festtag weiter in Betrieb, so Heffenträger.

Der Versuch, das Zelt im "Demokratieviertel" in Brand zu setzen, wurde in der Nacht auf Sonntag unternommen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage mit. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen.

Unterdessen verurteilte Valentin Lippmann (32), parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag, den versuchten Brandanschlag scharf: "Diese verwerfliche Tat trübt den Blick auf ein weitgehend gutes Wochenende beim Tag der Sachsen im Erzgebirge."

"Der Angriff verdeutlicht erneut, dass die Saat derjenigen aufgeht, die permanent mit Hass und Hetze gegen Demokratinnen und Demokraten, besonders auch gegen uns BÜNDNISGRÜNE, agieren", ergänzte Lippmann in einer Mitteilung.