Horror-Fund in Mittelsachsen: Leiche in Wohnhaus entdeckt, Verdächtiger festgenommen

Großweitzschen - Horror-Fund in Großweitzschen ( Landkreis Mittelsachsen )! In einem Wohnhaus wurde die Leiche eines Rentners (†71) gefunden. Schnell wurde klar: Der Mann kam vermutlich gewaltsam zu Tode. Bei einem mutmaßlichen Täter (45) klickten bereits die Handschellen.

Alles in Kürze

Schnell rückten Spezialkräfte der Polizei an - der mutmaßliche Tatort wurde akribisch untersucht. Die Spurensicherung dauerte über Nacht bis in die Morgenstunden. Anschließend wurde die Wohnungstür des Rentners polizeilich versiegelt.

Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll der Rentner blutverschmiert aufgefunden worden sein. "Für ihn kam jede medizinische Hilfe zu spät", so ein Polizeisprecher.

In der Wohnung des Rentners an der Hauptstraße im Ortsteil Hochweitzschen bot sich den Beamten ein schreckliches Bild: Der 71-Jährige wurde leblos gefunden - Gewaltspuren zeugten von einem mutmaßlichen Verbrechen.

Am Dienstagabend meldete sich eine besorgte Frau bei der Polizei . Sie erreichte ihren 71-jährigen Verwandten trotz mehrmaliger Anrufe nicht. "Beamte des Polizeireviers Döbeln begaben sich daraufhin zur besagten Wohnanschrift", teilt die Polizei mit.

Polizeibeamte vor dem mutmaßlichen Tatort: Das Haus wurde am Mittwochmorgen auf Spuren untersucht. © EHL Media/Dietmar Thomas

Die Beamten konnten mittlerweile einen Verdächtigen (45) festnehmen. "Er war im Umfeld des Tatortes durch Polizisten angetroffen worden", erklärt ein Polizeisprecher.

Brisant: Bei dem Deutschen handelt es sich um einen Verwandten des Rentners. Welches Verwandten-Verhältnis genau besteht, bleibt unklar.

Am Mittwoch soll der 45-Jährige einem Haftrichter am Chemnitzer Amtsgericht vorgeführt werden. Dieser wird entscheiden, ob der mutmaßliche Killer in U-Haft muss.

"Die näheren Umstände der Tat, das Motiv sowie der genaue Todeszeitpunkt sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Mordkommission der Chemnitzer Kriminalpolizei", heißt es abschließend.

Erstmeldung: 16. Juli, 9.42 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.46 Uhr