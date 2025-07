Großer Wirbel um den Start der Tour de France im Osten

TAG24-Redakteur Thomas Staudt. © Eric Münch

Ein Kommentar von Thomas Staudt

Der Startschuss für die Tour de France soll 2030 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fallen. Die Zustimmung ist breit, der Jubel groß. Sachsen ist fahrradverrückt. In Leipzig wurde 1884 der Deutsche Radfahrer-Bund gegründet. Die steile Wand von Meerane und die Friedensfahrt sind legendär. Von Bergetappen ins Erzgebirge ganz zu schweigen.

Aber für Hochrufe ist es zu früh. Eine Bewerbung der drei Länder ist bei den Tour-Organisatoren der ASO bisher nicht eingegangen. Auch wenn bis 2030 noch Zeit ist, die Konkurrenz schläft nicht. Aktuell liegen knapp 300 Bewerbungen von Städten, Ländern oder Landstrichen vor, die Teil der Tour werden wollen.

Was die Meinung der Ausrichter unter Umständen positiv - im Sinne der ostdeutschen Initiatoren - beeinflussen könnte, ist der Anlass. Das Datum ist nämlich nicht willkürlich gewählt. In fünf Jahren jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 40. Mal. Und was passt besser als Freiheit und Radeln? Und dann ist da ja noch die viel beschworene Deutsch-Französische Freundschaft. Vive de Gaulle et Adenauer! Hey ASO, das muss doch was gehen!

Aber selbst dann, ist noch gar nicht gewährleistet, ob die Kommunen bei dem Vorhaben an Bord sind. Bei der Tour dabei zu sein kostet nicht nur, auch der organisatorische Aufwand ist hoch. Selbst bei optimalem Marketing wird am Ende eine gute Portion Glück dabei sein müssen, damit wir den "Grand Départ" tatsächlich hier bei uns erleben können.