29.07.2023 14:27 "Break The Rules" an Sachsens größtem See: Hier wird mehrere Tage durchgefeiert

Am Bärwalder See findet am Wochenende das "Break The Rules"-Festival statt.

Von Linda Drewanz

Klitten - An Sachsens größtem See wird wieder ordentlich gefeiert. In der kommenden Woche findet dort das "Break the Rules"-Festival statt. Das "Break The Rules"-Festival findet wieder am Bärwalder See statt. © Break the Rules Vom 3. bis 6. August wird am Bärwalder See in der Oberlausitz Party gemacht. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Luciano, Loredana, Gestört aber Geil, Julian Sommer, Domiziana und Brennan Heart. Insgesamt werden mehr als 50 Acts auf vier Bühnen auftreten. Sachsen Schlechtes Wetter in Sachsen: Gut für den Boden, schlecht fürs Freibad Laut Veranstalter wird pro Tag mit 15.000 Besuchern gerechnet. Tages- als auch Wochenendtickets gibt es noch. Auf dem Gelände kann auch wieder gecampt werden. Im vergangenen Jahr war der Rapper Bausa einer der Headliner. © Break the Rules Der Wettergott dürfte auch mitspielen, so soll es überwiegend trocken bleiben. Regen ist allerdings nicht komplett ausgeschlossen.

Titelfoto: Break the Rules