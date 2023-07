Feld in Flammen: So brenzlig ist derzeit die Lage in Sachsen

Die Feuerwehr konnte den Brand auf das Feld beschränken. © Sören Müller

19.28 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Brand südwestlich von Klinga aus: Rund 45 Hektar eines Gerstenfeldes standen in Flammen.

Mithilfe der Drohnenstaffel und auch der Landwirte konnte verhindert werden, dass auch der Wald von dem Brand erfasst wird.



Für Entwarnung in Sachen Feld- und Waldbrände gibt es keinen Anlass: "Es wird sehr heiß", sagt Robert Scholz (43), Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.

"Am Sonnabend müssen wir mit Temperaturen zwischen 31 und 33 Grad, am Sonntag bis zu 35 Grad rechnen. Dazu kommt eine hohe Sonneneinstrahlung, böiger Wind und sehr trockene Luft." Mit Niederschlag ist am Wochenende in Sachsen noch nicht zu rechnen.

Für einen Großteil des Freistaats ist am morgigen Samstag die zweithöchste Waldbrand-Gefährdungsstufe 4 ausgegeben, für einen Teil des Landkreises Nordsachsen die höchste.