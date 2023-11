Hunderte Bußgelder für Impfverweigerer in Sachsen!

Dresden - Sachsen schnieft und niest - Erkältungszeit! Die Grippewelle grassiert im Freistaat. Auch die Corona-Zahlen steigen wieder an. Eine Impfung mildert in beiden Fällen die Verläufe oder schützt vor den Viren. Genau so war das auch bei der Masern-Impfpflicht gedacht. Doch Hunderte Kita- oder Schulkinder, Lehrer und Angestellte im Gesundheitssystem verweigern die Pflichtspritze. Jetzt verschicken die Gesundheitsämter Bußgeld-Bescheide und verhängen Betretungsverbote.