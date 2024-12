Cannabis und Alkohol: Polizei wegen Mann in "psychischem Ausnahmezustand" alarmiert!

Rund 400 Gramm Cannabis in Gläsern: Ein Mann (29) aus Spreetal hatte deutlich mehr vom Grünzeug gebunkert, als das Gesetz erlaubt. © Polizeidirektion Görlitz

Die Verfassung des Mannes, mit dem die Beamten gegen 21.15 Uhr in der Gemeinde Spreetal zu tun hatten, beschrieb die Polizeidirektion Görlitz in ihrer Mitteilung am Montag als "psychischen Ausnahmezustand".

Der 29-Jährige hatte sich zuvor in der Öffentlichkeit berauscht und war unter Drogeneinfluss mit einem anderen Mann (50) aneinandergeraten.

Nachdem die Einsatzkräfte die Lage beruhigen konnten, fanden sie in der Wohnung des 29-Jährigen rund 400 Gramm Cannabis, abgepackt in Schraubgläsern.

Das seit April geltende Cannabisgesetz erlaubt die Lagerung einer maximalen Menge von 50 Gramm in den eigenen vier Wänden.