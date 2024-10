CDU und SPD in Sachsen einig: So soll die Corona-Pandemie aufgearbeitet werden

Ein Arzt beim Impfen einer Pflegerin mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus. Hätte man mehr oder weniger Druck machen sollen, damit sich Menschen impfen lassen? © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

CDU-Fraktions-Vize Sören Voigt (53): "Wir haben vor der Wahl versprochen, dass wir uns ohne jeden Zweifel einer Aufarbeitung in Sachsen widmen werden. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Herangehensweise: Während die AfD primär auf Dramatisierung und Skandalisierung abzielt, streben wir eine fundierte Klärung und einen echten Erkenntnisgewinn an."

Auch das BSW als möglicher Koalitionspartner von CDU und SPD fordert einen Untersuchungsausschuss.



Voigt wünscht sich eine "offene und ehrliche Diskussion". Er zieht die Einsetzung einer Enquete-Kommission einem Untersuchungsausschuss vor, weil sie die Möglichkeit biete, Experten aus Wissenschaft sowie die Öffentlichkeit einzubeziehen.