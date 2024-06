Clara Zetkin kommt zu diesem sächsischen Dorfjubiläum

Königshain-Wiederau - Wiederau wird 850 und der Heimatverein holt zu diesem Jubiläum Clara Zetkin (1857-1933) in ihre Heimat zurück. In einem Theaterstück besucht die bereits betagte Frauenrechtlerin das sächsische Dorf und erinnert sich an ihre Kindheit.

Ingrid Müller (66) zeigt die Vorlage fürs Stück: Das Buch "Das Mädchen aus Wiederau" erschien 1964. © Ralph Kunz

Müllers Patenkind, Toni Knorr (37), machte daraus ein Drehbuch und führt beim Stück Regie. "Ich merke, die Wiederauer haben Lust auf die Aufführung und in den Schauspielern steckt viel Potenzial", sagt Knorr über sein Ensemble.

Mit ganz viel Liebe und Fleiß setzt die Dorfgemeinschaft das Stück um. "Die Schauspieler haben alle was mit Wiederau zu tun, entweder sind sie hier geboren oder hergezogen", so Müller.

Im Ensemble findet sich der ehemalige Pfarrer, eine ehemalige Lehrerin, ein Mitglied der Feuerwehr und der Chef der Diakonie in Rochlitz. Der Heimatverein stellt die Requisiten, darunter alte Bücher und eine historische Fahne, die die Wiederauer Frauen 1864 für den Sportverein stickten.

Das Theaterstück wird am Festwochenende zweimal aufgeführt: am 14. und 15. Juni um jeweils 18 Uhr. Kommt es gut an, soll es in der Weihnachtszeit erneut gezeigt werden.