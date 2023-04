Bei TV-Backshow: Sächsische Konditorin mit am Ofen

Zewnkau - Deutschlands Back-Elite zeigt ab 14. Mai (17.40 Uhr) wieder, was sie kann.

Konditormeister Johannes Dhein (26) und die Sächsin Rita Reinecke (26) kämpfen ab 14. Mai in der TV-Show am Backofen. © Sat.1/Pflug

Dann startet die fünfte Staffel von Enie van de Meiklokjes (48) Sat.1-Show "Das große Backen – Die Profis" um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld.

Sechs Teams treten gegeneinander an - mit dabei ist eine Sächsin. Konditormeisterin Rita Reinecke (26) von der Großbäckerei "Backhaus Hennig" in Zwenkau kämpft an der Seite von Konditormeister Johannes Dhein (26) aus Argenthal um den zuckersüßen Sieg - beide jungen Backprofis sind Bundessieger ihrer Zunft.



Zum Show-Start stellen sich die Teams mit einem Schaustück für 20 Personen vor und kredenzen aufwändig gestaltete Törtchen mit dazu passendem Getränk.