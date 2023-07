Das neue eRezept: Nur jeder dritte Arzt in Sachsen macht mit!

Dresden - Seit 1. Juli können Versicherte mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte auch in Sachsen eRezepte in der Apotheke einlösen. Rein theoretisch. Denn nur rund 30 Prozent der Arztpraxen verfügen bisher über die erforderliche technische Ausstattung.

Apotheker Jürgen Hoffmann (63) ist unzufrieden mit der Funktionsweise des eRezepts. © Maik Börner

Jürgen Hoffmann (63) aus Burgstädt (Mittelsachsen) kann die eRezepte, die Kunden in seiner Schwanen-Apotheke einlösen kommen, an einer Hand abzählen. "Das liegt an den Arztpraxen", sagt er.

Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) waren Ende des ersten Quartals gerade einmal 30 Prozent der Praxen mit der erforderlichen Technik ausgestattet.

Das medizinische Personal sei schlicht überlastet, sagte der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer (SLÄK) Erik Bodendieck (56) anlässlich des 33. Sächsischen Ärztetags im Juni. Stichworte: Fachkräftemangel, elektronische Patientenakte (eAkte) und natürlich das eRezept.



Und so funktioniert's: Der Arzt erstellt das Rezept am Computer. Mittels eines Lesegeräts wird es auf die Gesundheitskarte geladen. In der Apotheke wird die Karte eingelesen, danach werden die Medikamente zusammengestellt. Eine PIN brauchen Versicherte nur, wenn sie alternativ oder parallel die eRezept-App fürs Handy nutzen wollen.