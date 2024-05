Proben an der Schwarzen Mühle gestartet: Neue Sitzordnung, alter Krabat-Star

Schwarzkollm - "Im Anfang ist das Licht" - unter diesem Titel wird seit Montag für das neue Open-Air-Theater "Krabat-Saga" an der Schwarzen Mühle in Schwarzkollm geprobt. Vom 19. Juni bis 7. Juli stehen 16 Vorstellungen auf dem Programm - mit einigen Neuheiten.

"Allein für drei weitere Hauptrollen der Hanka, der Marie und des Schwarzen Müllers hatten sich 300 Darsteller beworben", so Produktionsleiter und Zwillingsbruder Anton Fuchs (24).

Zu erleben sind 15 Hauptdarsteller und 63 Statisten. Die Hauptrolle des Krabat spielt Richard Fuchs (24) , der von Kindesbeinen an (seit 2012) an der Aufführung der sorbischen Sage mitwirkt.

Erstmals wird es in dieser Saison 900 Plätze pro Vorstellung - 100 mehr als in den Vorjahren - geben.

Richard Fuchs (24) begann 2012 im Sagentheater als Page - 2024 spielt er (wiederholt) die Hauptrolle. © Holm Helis

Die Kostüme entwarf der Dresdner Kostümbildner Michael Wolf (37), der schon für Hollywood-Produktionen wie "Grand Hotel Budapest" gearbeitet hat.

"Allein für die Gewänder der zwölf Müllerburschen habe ich 72 Meter Stoff verarbeitet", so Wolf.

Sämtliche Kostüme orientieren sich an der Mode um 1720. Gearbeitet wird allerdings modern - so wurden die Masken der zwölf Raben am 3-D-Drucker hergestellt.

Neu ist auch, dass in diesem Jahr live gesungen wird. Was bleibt: Die Sage bietet dem sorbischen Brauchtum eine große Bühne.

"In dieser Saison geht es vor allem um das Thema Hochzeit", verrät Michael Kuhn (46), künstlerischer Leiter der "Krabat-Saga". Drei Hochzeitstänze werden aufgeführt - die Vorlage lieferte ein Video aus den 60er-Jahren. Restkarten gibt es für 45 Euro auf der Website des Vereins.