Bedarf ist hoch, die Realität bitter: So viele Wohnungen brauchen Sachsens Metropolen

Dresden/Leipzig - Wohnungsmangel: In Leipzig und Dresden müssten laut einer Studie Tausende neue Wohnungen gebaut werden, um den dringenden Bedarf zu decken. Aber Zielmarken wie diese werden im Freistaat wohl auch in den nächsten Jahren nicht erreicht.

In Leipzig wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 485 neue Wohnungen genehmigt. Bis zum Baustart dauert es dann für gewöhnlich noch. © picture alliance/dpa/Arno Burgi

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden in Leipzig lediglich 485 neue Wohnungen genehmigt (Vorjahr: 1349 Baugenehmigungen; minus 64 Prozent).

Parallel dazu stehen in der Messestadt insgesamt 19.310 Wohnungen leer, in Dresden sind es 13.220, in Chemnitz sogar 16.750. Dies entspricht 5,4 Prozent des gesamten Wohnungsbestands in Leipzig, 4,1 Prozent in Dresden und 11 Prozent in Chemnitz - oftmals Wohnungen, die in ihrem aktuellen Zustand nicht mehr bewohnbar sind und aufwendig saniert werden müssten.



Die Folge: In Sachsens drei großen Metropolstädten sind bezahlbare Wohnungen nach einer Studie des Pestel-Instituts (Sarstedt/Niedersachsen) im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) Mangelware. Danach müssten in Dresden und Leipzig jährlich rund 5000 Wohnungen neu gebaut werden, in Chemnitz mindestens 500.

Für Leipzig rechnet Institutsleiter Matthias Günther (64) allerdings mit einem Rückgang des Bauvolumens und spricht von einem "lahmenden Wohnungsneubau, dem mehr und mehr die Luft ausgeht".