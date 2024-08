Neubau geht die Luft aus: Leipzig braucht 5000 neue Wohnungen pro Jahr!

Leipzig - Der Messestadt fehlt es an Wohnungen! Wie sehr, hat nun eine Analyse des Pestel-Instituts ergeben: Demnach braucht Leipzig bis 2028 den Neubau von rund 4970 Wohnungen - und das pro Jahr!

Dem Leipziger Wohnungsneubau geht die Puste aus. Wurden in den ersten fünf Monaten 2023 noch 1349 Neubauten genehmigt, waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahres nur noch 485. Ein Rückgang um 64 Prozent. © Jan Woitas/dpa

Der Neubau sei notwendig, um das bestehende Defizit abzubauen. Demnach fehlten in Leipzig aktuell rund 1210 Wohnungen, erklärte Matthias Günther vom Pestel-Institut in einer Mitteilung.

"Aber auch, um abgewohnte Wohnungen in alten Häusern nach und nach zu ersetzen. Hier geht es insbesondere um Nachkriegsbauten, bei denen sich eine Sanierung nicht mehr lohnt."

Günther erwarte jedoch, dass das Baupensum zurückgeht, statt angesichts des Bedarfs anzusteigen. Demnach gehe dem Wohnungsneubau "mehr und mehr die Luft aus".

So gab es in den ersten fünf Monate dieses Jahres nach Angaben des Pestel-Instituts in ganz Leipzig lediglich für 485 neue Wohnungen eine Baugenehmigung. 2023 waren es im gleichen Zeitraum immerhin noch 1349 Genehmigungen.

"Damit ist die Bereitschaft, in Leipzig neuen Wohnraum zu schaffen, innerhalb von nur einem Jahr um 64 Prozent zurückgegangen", so Günther.