Die Blutsbrüder sind zurück: Shatterhand ab heute auf der Felsenbühne!

Das Geschehen begleitet der indigene Musiker Wade Fernandez aus Wisconsin. © Daniel Förster

Karl May, ebenfalls gespielt von Sascha Gluth, steigt am Anfang mit der Haltestelle Weißes Ross in der Nähe seines Museums als "lebendes Denkmal" empor, holt sich vom Zeitungsmädchen Emely (neugierig-aufgeweckt: Maria Sommer) das neueste Exemplar des "Rathen-Kurier" und klärt sie auf über Wahrheit, die nicht alles weiß, und Vorstellungskraft, mit der man überall hin reisen und seine Träume ausleben kann.

Schon bringt die Lößnitzbahn aus dem Video sie nach El Paso, ein Städtchen in Südtexas an der Grenze zu Mexiko. In Videobildern taucht die Landschaft der Franklin Mountains mit dem Rio Grande, Wäldern und Wiesen auf.

Das Geschehen begleitet der indigene Musiker Wade Fernandez aus Wisconsin mit Gitarre und Mundharmonika, mit Blues, Flamencoklängen und indigenen Weisen.

Als weiser, friedenswilliger Apachenhäutptling Santana agieren der indigene Künstler Kendall Old Elk und Frank Siebers, als sanftmütige Apachin Talipa die Schauspielerin Julia Rani abwechselnd mit Maria Old Elk aus der Stadt El Dorado in Templin. Sie sollen ihr ureigenes Land verlassen und in ein Reservat gehen mit ihrem Stamm.