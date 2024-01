Die Grande Dame der Staatsregierung: Heidrun Müller wird 80!

Heidrun Müller strahlt auch mit 80 Jahren noch eine unglaubliche Energie aus. © Amac Garbe

Disziplin hat die zierliche, resolute Dresdnerin in ihrer Ausbildung an der Paluccaschule und bei ihren Engagements als Tänzerin in der Staatsoper Berlin und an der Semperoper gelernt.

Haltung hat sie - im doppelten Wortsinn - immer gezeigt. Eine "Nichtanzeige staatsfeindlichen Menschenhandels" bescherte ihr 1971 in der DDR 18 Monate Freiheitsentzug auf Bewährung.

Kultur und Demokratie - das sind die zwei Schlagworte, die Heidrun Müllers Lebensweg zeichnen: als Club-Chefin, Regisseurin am Kulturpalast, Mitbegründerin des Kabaretts "Dresdner Brettl" und des Neuen Sächsischen Kunstvereins oder auch als Erfinderin des bundesweiten Ost-West-Clubs, der gut fünf Jahre netzwerkte.

Als stellvertretende Regierungssprecherin und Protokollchefin hat die zweifache Mutter von 1992 bis 2005 zwei Ministerpräsidenten begleitet: Kurt Biedenkopf (†2021) und Georg Milbradt (78).