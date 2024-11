Die meisten Küken! Sachsen ist Gans weit vorn

Wermsdorf - Der Ursprung der meisten deutschen Martinsgänse liegt in Sachsen . Dort schlüpfen mehr Gössel (Gänseküken) als in allen anderen Bundesländern. Insgesamt ist die Nachfrage nach "Gans" aber ganz schön rückläufig.

Erstaunlich: Mehr Gänse als in Sachsen schlüpfen nirgendwo sonst in Deutschland. © dpa/Carsten Rehder

Zum Martinstag am 11. November beginnt mit den sogenannten Martinsgänsen jährlich die Hauptsaison der Gänseschlachtungen.

Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, haben die meisten deutschen Martinsgänse ihren Ursprung in Sachsen. Vier der sieben Geflügelbrütereien im Freistaat haben in diesem Jahr zusammen rund 590.400 Gänsebruteier in die Brutapparate eingelegt, aus denen schließlich 390.200 Gössel schlüpften. Das ist spitze.

Tatsächlich werden die meisten Gänse, die hierzulande auf dem Teller landen, aber aus dem Ausland importiert. Nur 20 Prozent kommen aus deutscher Produktion.