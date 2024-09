Diese Fähre ist ab Montag außer Betrieb

Pirna - Die Fähre zwischen der Pirnaer Altstadt und Copitz wird voraussichtlich für zwei ganze Wochen nicht unterwegs sein. Der Grund: Auf der Copitzer Seite wird an einem Ponton (einer Schwimmplattform) gearbeitet. Dieser wies zuletzt eine undichte Stelle auf.

Bevor die Fähre aber vorerst liegen bleibt, wird sie an zwei Tagen sogar noch länger fahren als üblich.

Der Regionalverkehr Sächsische Schweiz -Osterzgebirge (RVSOE) gibt an, dass die Verbindung aufgrund von notwendigen Reparatur- und Wartungsarbeiten unterbrochen werden muss.

Am 9. September wird der Betrieb eingestellt und voraussichtlich erst am 20. September wieder aufgenommen.

Einerseits zur Pirnaer Einkaufsnacht am heutigen Freitag, an dem sie bis 0.30 Uhr unterwegs sein wird. Anderseits zum Weinfest der Pirnaer Weinfreunde im Klosterhof, welches einen Tag später am 7. September stattfindet. Dann fährt die Fähre bis 23.30 Uhr.