Diese zwei Städte teilen sich 2029 die Landesgartenschau in Sachsen

Oschatz - Auerbach und Rodewisch ( Vogtland ) blüht was!

Die LAGA wird mit maximal fünf Millionen Euro vom Freistaat Sachsen gefördert. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa/ZB

Beide Städte tragen 2029 zusammen die 11. Sächsische Landesgartenschau (LAGA) aus. "Erstmalig in Sachsen werden zwei Städte mit einem gemeinsamen Konzept eine Landesgartenschau ausrichten", erklärte Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne) am heutigen Dienstag in Oschatz.

Die beiden Vogtlandperlen wollen die LAGA nutzen, um eine städtebauliche und ökologische Freiraumverbindung ihrer Städte durch das Freudenthal zu schaffen.

Erste Pläne sehen vor, dass in Rodewisch auf der Schlossinsel Kleinkunstbühne, Festzelt und Sanitäranlagen errichtet sowie eine Sportanlage aufgewertet werden. Schaugärten sollen in Auerbach auf den Freudenwiesen im Freudenthal angelegt werden.