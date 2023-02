Dieser Automat in Sachsen nimmt nur Kryptogeld: Hier gibt's Snacks gegen Bitcoin

Mittweida - Appetit auf Hanuta? Die kosten am Snack-Automaten an der Hochschule Mittweida 20 Cent. Doch Euro nimmt das Gerät nicht - da müssen schon 0,00000946 Bitcoin her.

Das geht so: Snack wählen, QR-Code auf einem Bildschirm abscannen, Zahlung in der Handy-Wallet bestätigen, schon springt der Snack ins Ausgabefach. Alternativ kann auch eine Art Bitcoin-Geldkarte genutzt werden.

Eine NFT-Bankkarte funktioniert auch. © Sven Gleisberg

Tim Käbisch: "Wir machen Kryptowährung erlebbar, essbar. Das ist wichtig, weil in 20 Jahren jeder Deutsche mit der Blockchain-Technologie Kontakt haben wird. Digitale Tickets, Ausweise, Versicherungen, wir stoßen in Mittweida die Digitalisierung von Deutschland an."

Nun hat die Blockchain-Schaufensterregion Mittweida drei neue Projektförderungen beim Bundesbildungsministerium beantragt. Unter anderem geht es um weitere Bitcoin-Bezahlmöglichkeiten.

Auch in Chemnitz planen die Spezialisten einen Bitcoin-Automaten. Dort gibt es bereits Vorreiter: Die Kulturkneipe "KaffeeSatz" in der Zietenstraße will nach einem Probelauf das Bezahlen mit Bitcoin ermöglichen. Im Tattoo-Studio "Friedrich Benten Benzler" in der Bernhardstraße können Kunden zehn Kryptowährungen nutzen.