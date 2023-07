Digital fatal: Verschläft Sachsens Verwaltung unsere Zukunft?

Staatssekretär Thomas Popp (61, CDU) soll die sächsische Verwaltung modernisieren und die Digitalisierung im Freistaat voranbringen. © Thomas Türpe

Es fehlt an der erforderlichen Steuerung durch die Staatsregierung, kritisiert der Sächsische Rechnungshof.

"In der Folge werden jährlich Haushaltsmittel von mehr als 70 Millionen Euro für den Einsatz der IT ohne zentrale Steuerung durch die Staatskanzlei ausgegeben", heißt es in dem in der vergangenen Woche vorgestellten Jahresbericht der Prüfer. Das sei "unverantwortlich".

Thomas Popp (61, CDU), der für Digitale Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung zuständige Staatssekretär, will das nicht gelten lassen.

"Es ist keineswegs so, dass es keine Steuerung und keine Abstimmungen auf strategischer Ebene gibt", schreibt er auf Anfrage.

Es gebe regelmäßige Treffen mit allen Ressorts und entsprechende Ergebnisse, wie zuletzt die Mindeststandards für die sichere Konfiguration von Smartphones und Tablets.

Tatsächlich ist eine zentrale Steuerung gar nicht gewollt.