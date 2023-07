Dino-Fans aufgepasst: Diese Neuheiten gibt's jetzt im Saurierpark Kleinwelka zu entdecken!

Neben den lebensgroßen Dinosauriern gibt es jetzt auch die zehn kleine Helden von der "Dino Ranch" zu entdecken. © Saurierpark/Tobias Ritz

In einer "ganz besonderen Kooperation" gesellen sich zu den über 200 lebensgroßen Dinosauriern des Parks nun auch die Publikumslieblinge der Toggolino-Erfolgsserie.

Die Animationsserie rund um Jon, Min und Miguel und ihre Dinos läuft seit Februar vergangenen Jahres auf Super RTL und eroberte dort Kinderherzen im Sturm. Die drei Jungs leben auf einer Ranch und kümmern sich liebevoll um die großen Dinosaurier.

Wie der Freizeitpark in einer Pressemitteilung erklärte, können Jung und Alt den Dino-Helden bei einer exklusiven "Dino Ranch Rallye" hautnah kommen.

"Mittels Stickerbogen begeben sich die Kinder ab Vorschulalter auf ein echtes Abenteuer", so die Mitteilung. Ziel sei es, alle 10 Saurier aus der Kinderserie im Park zu finden und die Sticker im Lageplan an die passende Stelle zu kleben. Erworben werden kann die Rallye für zwei Euro an der Kasse.

Für eine kleine Verschnaufpause sorgt das Kino des Parks, welches drei Folgen der Serie zeigt. Alternativ sind auch im Souvenirshop allerlei Neuheiten rund um die "Dino Ranch" zu finden. "Und damit noch nicht genug: Fans erwartet auf der Saurierpark-Homepage auch exklusives Aktivitätsmaterial wie Ausmalbilder und Rätsel", so die Mitteilung weiter.