DLRG: Bisher weniger Badetote in Sachsen als im Vorjahr

Leipzig/Bad Nenndorf - In Sachsen sind in diesem Jahr bisher weniger Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen als im Vorjahr.

2022 seien es insgesamt 17 Badetote gewesen, 11 davon in der Badesaison, teilte die DLRG am Mittwoch in Bad Nenndorf mit.

Drei Todesfälle ereigneten sich in Seen, drei in Flüssen. Zudem wurde je ein tödliches Unglück in einem Teich und in einem Kanal registriert.