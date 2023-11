Mehr als 40 Meter! Andrang auf ein Stück vom Riesenstollen

Dorfchemnitz - Ein Riesenstollen auf dem längsten Tisch der Welt - in Blockhausen gab es am gestrigen Samstag die Premiere. Neben zahlreichen Besuchern war auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) vor Ort. Die Organisatoren zeigten sich zufrieden.

Hier lacht das Bäcker-Herz: Die Beteiligten freuten sich am Samstag über den Mega-Stollen. © DPA

Am Ende hatte selbst der 40 Meter lange Tisch für das Mega-Gebäck nicht ausgereicht. Laut Mitorganisator und Obermeister der Bäckerinnung Mittelsachsen, René Buschmann (47), war der Stollen 20 Zentimeter länger.

400 bis 500 Besucher nahmen an dem Event teil - und noch immer ist etwas vom Stollen übrig geblieben. Der Rest soll in dieser Woche an Unternehmen verkauft werden.



25 Bäckereien aus ganz Sachsen waren an dem Projekt beteiligt. "Das war ein richtig schönes Event", erzählte René Buschmann (47).