Schnellboot-Crash bei WM-Finale: Zehnfacher Weltmeister minutenlang ohne Sauerstoff

Weißwasser/Görlitz - Dramatisches Ende der Saison! Bei Weißwasser fand am Wochenende mit dem "Lausitz Grand Prix" das Finale der Speedboot-Weltmeisterschaft in der "Formel 500" statt. Doch dabei krachten auf dem Halbendorfer See zwei Boote ineinander. Ein Sportler musste wiederbelebt und das Rennen abgebrochen werden.